Nuevo cambio en La Voz Argentina: otra vez fuera del aire y escándalo con Soledad Pastorutti

La Voz Argentina se prepara para una nueva etapa: el 4° Round , que marcará el camino hacia los cuartos de final .

A más de tres meses desde que inició la competencia, los jurados Luck Ra , Lali Espósito , Soledad Pastorutti y Miranda! definieron los 5 mejores de cada equipo que lucharán para mantener su lugar .

En esta instancia, los participantes volverán a cantar en solitario y cada team en una misma noche. Luego el coach salvará a dos participantes de su equipo, otros dos serán elegidos por los jurados rivales y uno será eliminado.

A diferencia de ediciones anteriores, en esta fase tampoco habrá voto del público , que solo participó en una gala en vivo.

El programa no se emitirá el lunes por la entrega de los Premios Martín Fierro 2025 , y regresará el martes con el equipo de Lali.

El enojo en redes con La Sole: nuevo escándalo en La Voz Argentina

Además de ver a los favoritos y escuchar las presentaciones, lo que llamó la atención en el último programa de La Voz Argentina fueron las continuas reacciones y expresiones faciales de desagrado de Soledad Pastorutti hacia una competidora. Sin embargo, lo curioso es que la participante pertenece a su propio team.

Se trata de Valentina Otero, la joven que pasó por casi todos los equipos y fue salvada, primero por Lali y luego por La Sole, bajo la recomendación del Chaqueño Palavecino.

Con sus llamativas reversiones de temas del cancionero clásico del rock nacional, Valentina, hermana de la cantante infantil Florencia Otero, llamó la atención desde un primer momento. Pero hubo una actitud que no le gustó a la folclorista, cuando la joven encontró un cartel con su cara en la calle e hizo un graciosos video para redes sociales: “¿Por qué no me elegiste?”

La Sole no se lo dejó pasar y le comentó en una gala: “Dejá de hacer videos con mi cara”. Aunque sonó como un chiste, se notó la cara de desagrado de la cantante. Algo que exacerbó más cuando Valentina fue salvada nuevamente por la votación de sus compañeros y no por ella en la 4° ronda.

MasterChef Celebrity reemplazará a La Voz Argentina en Telefe

Aunque aún no hay fecha oficial para la gran final de La Voz Argentina, Telefe ya confirmó que el prime time será ocupado por la próxima edición de MasterChef Celebrity, conducida por Wanda Nara y con el jurado compuesto por los chefs Damián Betular, Donato Di Santis y Germán Martitegui.

Esta será la edición con más participantes de la historia, con 24 famosos de distintas disciplinas. Entre los nombres de los famosos se destacan Maximiliano López, futbolista y exmarido de Wanda; La "Joaqui"; Sofía "La Reini" Gonet; y Pablo Lescano.

"La Reini" confirmada para MasterChef Celebrity. "La Reini" confirmada para MasterChef Celebrity. gentileza

Aún no se anunció la fecha de estreno, pero se estima que será entre fines de octubre y principios de noviembre, y podría compartirse la franja horaria con la telenovela turca "Leyla".