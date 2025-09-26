26 de septiembre de 2025 - 11:33

La confesión subida de tono de una participante a Nico Occhiato en La Voz Argentina

La mujer es integrante del team de Soledad Pastorutti y el comentario provocó un "Yo renuncio", de Lali Espósito.

Los Andes
Por Redacción Espectáculos

La última gala de La Voz Argentina dejó uno de los momentos más incómodos de la temporada. Una participante le hizo un comentario hot al conductor Nico Occhiato que lo dejó sonrojado y a todos los jurados con intriga, incluso Lali Espósito amenazó con renunciar.

Violeta Lemo, integrante del team Soledad, sorprendió a todos con una confesión inesperada al conductor. Tras cantar junto a Milagros Gerez Amud el clásico “Son cosas del amor” de Ana Gabriel y Vikki Car, la mujer volvió al escenario para interpretar “La gata bajo la lluvia” de Rocío Dúrcal.

Visiblemente emocionada, la coach Soledad Pastorutti le preguntó qué había recordado durante la canción, y entre risas la participante respondió: “No se puede decir”.

Ese comentario dio pie a las bromas de los coaches. “Cuando dijiste ‘invítame un café y hazme el amor’, vi que te quedaste como diciendo ‘¿qué acabo de decir?’”, lanzó La Sole, mientras Violeta confesaba que le daba vergüenza.

El comentario de Violeta a Nico Occhiato en La Voz Argentina

La situación se puso más picante cuando Occhiato le preguntó directamente si se había acordado de algo y ella admitió que sí. Entonces, él le pidió que se lo contara al oído. Al escuchar la respuesta, el conductor no pudo disimular su cara de sorpresa.

Embed - Una participante sorprendió a Nico Occhiato con una confesión - La Voz Argentina 2025

“Yo renuncio a La Voz Argentina si no me entero lo que te dijo Violeta”, bromeó Lali Espósito, aunque Occhiato fue tajante: “No se puede, nos sacan del aire”.

Luego, mientras la devolución continuaba, Nico volvió a hablar al oído con la participante y remató con misterio: “Es un secreto entre Violeta y yo”. Juliana Gattas, fiel a su estilo, sumó humor: “Mientras no me lo cuenten, yo me voy a imaginar cosas tremendas”.

A lo que Occhiato respondió entre carcajadas que Violeta tiene seis hijos por lo que algún café se habrá tomado. Sin embargo, ninguno de los dos reveló qué se dijeron.

