Un participante de La Voz Argentina tuvo una crisis y quebró en llanto: "Me quedé en blanco"

La drástica decisión en La Voz Argentina frente a la caída del rating

Soledad Pastorutti le dijo una incómoda verdad a una participante de La Voz Argentina: "Le faltaba..."

“ Quedé en blanco”, dijo Lucas Barros al final de su presentación junto a Federico Mestre. Los participantes del team Luck Ra batallaron con la canción “Decidiste dejarme”, de Camila.

A pocos segundos de entrar en el estribillo, el tucumano dejó de cantar. El olvido obligó a su compañero a sostener la canción y salir al rescate en una situación incómoda que no pasó inadvertida para los coaches.

“Pasaron cosas”, comentó Lali Espósito con ironía apenas finalizó la performance. Su colega Luck Ra corrigió de inmediato: “En realidad no pasaron cosas… lo que pasó fue que no pasó nada”, en alusión directa a la letra que Lucas olvidó.

Embed - Lucas Barros vs. Fede Mestre - “Decidiste dejarme” - Team Luck Ra - 3° Round - La Voz Argentina 2025

El participante confesó que el estrés lo había paralizado: “No me había ocurrido nunca. De tanto repasarla, la cabeza se me puso en blanco y de repente todo desapareció. Fede fue un gran compañero” . Nicolás Occhiato , conductor del ciclo, reveló además que Barros estuvo a punto de no subir al escenario por los nervios.

La devolución del jurado y a quién salvó Luck ra

Soledad Pastorutti valoró la entrega de ambos: elogió la voz de Lucas pero reconoció que fue Mestre quien logró sostener la interpretación de principio a fin. Sus compañeros coincidieron y Juliana Gattas rescató que pudieron lucirse ambos, aunque inclinó también la balanza para Federico.

Tras las devoluciones, Luck Ra decidió que Federico pasara directamente a la siguiente etapa mientras que Lucas tuvo que volver a presentarse, ahora como solista.

La revancha y la emoción de Lucas en La Voz

Todavía conmovido, Barros reconoció antes de subirse a cantar por segunda vez que le costaba recuperarse: “Las respiraciones ayudan, pero en este momento nada me baja la ansiedad. Estoy en shock, con el pulso acelerado y hasta un poco enojado”, admitió frente a cámara.

Embed - Lucas Barros - “Mi princesa” - Team Luck Ra - 3° Round - La Voz Argentina 2025

Con esa mezcla de frustración y ganas de revancha, regresó para cantar “Mi princesa” de David Bisbal. Al finalizar, recibió una ovación del público y elogios del jurado que celebraron que haya podido finalizar el tema.

Al ver las reacciones, Lucas se quebró en llanto: “Esto es impagable. Sentí todo el apoyo de mis compañeros, la producción y el jurado. Me ayudaron a calmarme y gracias a eso pude salir adelante”.

¿Quién se fue del team Luck Ra?

Aún en la cuerda floja, el cantante Lucas Barros fue salvado en último lugar por la votación de los jurados. De esta forma, Emma Roach quedó eliminada del certamen.