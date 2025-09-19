Soledad Pastorutti le dijo una incómoda verdad a una participante de La Voz Argentina: "Le faltaba..."

Luego de la presentación de una participante en La Voz Argentina , Soledad Pastorutti no dudo en reconocerle que le faltaba corazón a sus presentaciones. La joven, que tuvo que cantar dos veces en el 3° round del certamen, estaba en la cuerda floja cuando recibió el comentario de la jurado.

En esta nueva instancia del certamen, Nicolás Occhiato anunció que los participantes deben enfrentarse, en duplas del mismo equipo en una nueva ronda de batallas. Sin embargo, los que no sean elegidos por su coach no quedan eliminados sino que deben cantar nuevamente, como solistas, para ganarse el voto de los demás jurados. El que menos puntaje acumula es quien deja La Voz Argentina.

Eso le sucedió a Iara Lombardi , del team Lali , quien en una primera instancia batalló junto al talentoso Valentino Rossi “Best part”, una canción de Daniel Caesar y H.E.R. Aunque los jueces hablaron de un "dúo perfecto”, a ella no le alcanzó para pasar de ronda y tuvo que volver a subirse al escenario.

Iara interpretó “La despedida”, de Cami, una melodía lenta sobre el dolor de decir adiós. En cuclillas contra el suelo del escenario y con las lágrimas a punto de caer, la concursante hizo una versión que dejó a todos con el corazón en la mano.

Embed - Iara Lombardi vs. Valentino Rossi - "Best part" - Team Lali - 3° Round - La Voz Argentina 2025

“Perdón, ya bajo. Estoy muy movilizada”, dijo con los ojos rojos al final de su presentación. Luck Ra argumentó que no era digno de escuchar semejante presentación mientras que Lali Espósito, su coach, aseguró que fue una de las interpretaciones más fuertes.

Embed - Iara Lombardi - "La despedida" - Team Lali - 3° Round - La Voz Argentina 2025

“Me alegra que hayas tenido esta revancha. Porque te escuché desde otro lugar”, inició La Sole. Y, con la piel erizada, siguió con una incómoda verdad: “Paseaste por un montón de estilos. Pero siempre me faltó más corazón en tus presentaciones, te lo puedo decir ahora porque apareciste”.

La joven agradeció la devolución y reconoció que recién se está conociendo gracias al proceso del certamen. “Hoy siento que les regalé un pedacito de mi que no me había salido antes”, aclaró.

¿Qué pasó con Iara Lombardi en La Voz Argentina?

Iara, Jaime Muñoz y Rafael Morcillo fueron los tres participantes del team Lali que quedaron al borde de irse del show. Los tres debieron volver a cantar en el escenario, pero solos. Los jóvenes fueron puntuados por los jueces, menos por su coach.

Al final del programa, Occhiato reveló que Jaime era el primer salvado de la noche. La segunda, y última elegida, fue Iara que se posicionó entre los 5 finalistas del team. Rafael quedó eliminado del certamen.