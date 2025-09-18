La drástica decisión en La Voz Argentina frente a la caída del rating

Se supo cuáles son los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025 y hay sorpresas

Luego de no haberse emitido el miércoles, por un partido de la Copa Libertadores, este jueves, a partir de las 21.45, vuelve La Voz Argentina. Llega el 3° round pero con una modalidad repetida.

Con la conducción de Nico Occhiato y el jurado integrado por Luck Ra , Soledad Pastorutti, Miranda ! y Lali Espósito , quien regresa luego de ser reemplazada fugazmente por Nicki Nicole, el programa apuesta a un cambio de dinámica para levantar el rating y mantener el interés del público en su recta final.

La nueva etapa es sencilla pero intensa: cada equipo cuenta con seis participantes que deberán dividirse en tres duplas para enfrentarse en el ring de las Batallas. El coach del team elegirá a un solo ganador de cada duelo, que avanzará directamente a la siguiente fase.

Luck Ra, Soledad Pastorutti, Miranda! y Lali Espósito en las primeras batallas de esta edición.

Sin embargo, los tres artistas que pierdan sus batallas no quedarán eliminados de inmediato, sino que tendrán una segunda oportunidad. Deberán interpretar un tema en forma individual.

En esta segunda instancia no serán evaluados por su propio coach, sino por los demás jurados con un sistema de puntaje, y quien obtenga el menor resultado será el eliminado definitivo.

De cara al inicio del 3° Round, ya están definidos los seis participantes que siguen en carrera dentro de cada team. Estos son los artistas que buscarán asegurar su lugar en la siguiente etapa:

Team Miranda!

Emiliano Villagra

Thomas Guzmán

Sofía Verna

Pablo Cuello

Joaquín Martínez

Eugenia Rodríguez

Team Lali Espósito

Alan Lez

Iara Lombardi

Valentino Rossi

Jaime Muñoz

Giuliana Piccioni

Rafael Morcillo

Team Luck Ra

Thomas Dantas

Nathalie Aponte

Lucas Barros

Emma Roach

Federico Mestre

Nicolás Behringer

Team Soledad Pastorutti