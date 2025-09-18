18 de septiembre de 2025 - 10:20

La drástica decisión en La Voz Argentina frente a la caída del rating

El certamen de canto se acerca a su final, con seis participantes en cada team. Telefe se las ingenia para mantener al público enganchado.

Ante la caída del rating vuelve una modalidad de competencia a La Voz Argentina.

Ante la caída del rating vuelve una modalidad de competencia a La Voz Argentina.

Luego de no haberse emitido el miércoles, por un partido de la Copa Libertadores, este jueves, a partir de las 21.45, vuelve La Voz Argentina. Llega el 3° round pero con una modalidad repetida.

Con la conducción de Nico Occhiato y el jurado integrado por Luck Ra, Soledad Pastorutti, Miranda! y Lali Espósito, quien regresa luego de ser reemplazada fugazmente por Nicki Nicole, el programa apuesta a un cambio de dinámica para levantar el rating y mantener el interés del público en su recta final.

Luck Ra, Soledad Pastorutti, Miranda! y Lali Espósito.
Luck Ra, Soledad Pastorutti, Miranda! y Lali Espósito en las primeras batallas de esta edición.

Luck Ra, Soledad Pastorutti, Miranda! y Lali Espósito en las primeras batallas de esta edición.

Cómo será el 3° Round de La Voz Argentina

La nueva etapa es sencilla pero intensa: cada equipo cuenta con seis participantes que deberán dividirse en tres duplas para enfrentarse en el ring de las Batallas. El coach del team elegirá a un solo ganador de cada duelo, que avanzará directamente a la siguiente fase.

Sin embargo, los tres artistas que pierdan sus batallas no quedarán eliminados de inmediato, sino que tendrán una segunda oportunidad. Deberán interpretar un tema en forma individual.

En esta segunda instancia no serán evaluados por su propio coach, sino por los demás jurados con un sistema de puntaje, y quien obtenga el menor resultado será el eliminado definitivo.

De cara al inicio del 3° Round, ya están definidos los seis participantes que siguen en carrera dentro de cada team. Estos son los artistas que buscarán asegurar su lugar en la siguiente etapa:

Team Miranda!

  • Emiliano Villagra
  • Thomas Guzmán
  • Sofía Verna
  • Pablo Cuello
  • Joaquín Martínez
  • Eugenia Rodríguez

Team Lali Espósito

  • Alan Lez
  • Iara Lombardi
  • Valentino Rossi
  • Jaime Muñoz
  • Giuliana Piccioni
  • Rafael Morcillo

Team Luck Ra

  • Thomas Dantas
  • Nathalie Aponte
  • Lucas Barros
  • Emma Roach
  • Federico Mestre
  • Nicolás Behringer

Team Soledad Pastorutti

  • Luis González
  • Milagros Gerez Amud
  • Violeta Patricia Lemo
  • Agustín Carletti & Mauricio Tarantola
  • Valentina Otero
  • Milena Salamanca

