La drástica decisión en La Voz Argentina frente a la caída del rating

La Voz Argentina intenta recuperar el entusiasmo de la audiencia que cayó en picada por el cambio de los shows en vivo y las interrupciones en la búsqueda de estirar el certamen hasta el inicio de MasterChef Celebrity. Telefe, ante una preocupación por la caída del rating, anunció que regresa una modalidad infalible: las Batallas.
Luego de no haberse emitido el miércoles, por un partido de la Copa Libertadores, este jueves, a partir de las 21.45, vuelve La Voz Argentina. Llega el 3° round pero con una modalidad repetida.
Con la conducción de Nico Occhiato y el jurado integrado por Luck Ra, Soledad Pastorutti, Miranda! y Lali Espósito, quien regresa luego de ser reemplazada fugazmente por Nicki Nicole, el programa apuesta a un cambio de dinámica para levantar el rating y mantener el interés del público en su recta final.
Luck Ra, Soledad Pastorutti, Miranda! y Lali Espósito en las primeras batallas de esta edición.
La nueva etapa es sencilla pero intensa: cada equipo cuenta con seis participantes que deberán dividirse en tres duplas para enfrentarse en el ring de las Batallas. El coach del team elegirá a un solo ganador de cada duelo, que avanzará directamente a la siguiente fase.
Sin embargo, los tres artistas que pierdan sus batallas no quedarán eliminados de inmediato, sino que tendrán una segunda oportunidad. Deberán interpretar un tema en forma individual.
En esta segunda instancia no serán evaluados por su propio coach, sino por los demás jurados con un sistema de puntaje, y quien obtenga el menor resultado será el eliminado definitivo.
De cara al inicio del 3° Round, ya están definidos los seis participantes que siguen en carrera dentro de cada team. Estos son los artistas que buscarán asegurar su lugar en la siguiente etapa:
Team Miranda!
- Emiliano Villagra
- Thomas Guzmán
- Sofía Verna
- Pablo Cuello
- Joaquín Martínez
- Eugenia Rodríguez
Team Lali Espósito
- Alan Lez
- Iara Lombardi
- Valentino Rossi
- Jaime Muñoz
- Giuliana Piccioni
- Rafael Morcillo
Team Luck Ra
- Thomas Dantas
- Nathalie Aponte
- Lucas Barros
- Emma Roach
- Federico Mestre
- Nicolás Behringer
Team Soledad Pastorutti
- Luis González
- Milagros Gerez Amud
- Violeta Patricia Lemo
- Agustín Carletti & Mauricio Tarantola
- Valentina Otero
- Milena Salamanca