"No me puede pasar esto": Soledad Pastorutti eliminó al participante que más la hacía emocionar

Acompañada de su co-coach Valeria Lynch , luego de escuchar a los ocho artistas, llegó el momento de decidir quiénes continuarán en carrera hacia la gran final de La Voz Argentina.

“Qué difícil me la hicieron esta noche”, expresó entre suspiros de frustración La Sole antes de dar su primer veredicto.

La coach anunció que el primer salvado de la noche era Luis González ; luego eligió a Milagros Gerez Amud y, finalmente, confesó que dudaba entre dos participantes. Con la esperanza de que el voto de sus compañeros permitiera que ambos continuaran, confirmó que Violeta Lemo seguía en el Team Soledad.

Luego, Nicolás Occhiato recibió el sobre que revelaba quiénes continuaban en el Team Soledad por decisión de los coaches. Según anunció el conductor, los más votados fueron Agustín Carletti y Mauricio Tarantola , y avanzaron a la siguiente etapa del certamen.

“Qué difícil, Sole”, introdujo Occhiato antes de decir que había sucedido un empate. Ante la queja de todos, explicó: “Yo tengo en mis manos el nombre de la próxima persona salvada, pero las dos que no mencione están empatadas y la Sole va a tener que decidir. Es terrible”.

En ese momento, confirmó que Valentina Otero seguía en el certamen. De esta forma, quedó en manos de Soledad Pastorutti la decisión final entre Milena Salamanca y Gustavo Rosales.

¿Quién se fue de La Voz Argentina?

"No me puede estar pasando esto, te juro que es lo peor que me podría haber pasado. Dos personas que defienden mi género con tanto amor, tanto esfuerzo, tanta alma. La verdad que siento que es muy injusto", se quejó La Sole.

La artista notablemente emocionada tuvo que decidir mientras los dos participantes contenían, escasamente, las lágrimas.

Tras repetir la dificultad de la elección, la folclorista decidió salvar a Milena. El gran eliminado de la noche fue Gustavo, su favorito desde el inicio y a quien, en varias oportunidades nombró como el artista que más le generaba emociones al momento de cantar.

Con un fuerte abrazo y sin nada más que decir, en público al menos, cerraron el capítulo.