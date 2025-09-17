17 de septiembre de 2025 - 11:15

"No me puede pasar esto": Soledad Pastorutti eliminó al participante que más la hacía emocionar

La jurado dejó ir a uno de sus referentes más fuertes de folclore en La Voz Argentina que la conmovía por su interpretación.

Entre lágrimas, Soledad Pastorutti eliminó al participante con el que más conectaba emocionalmente.

Entre lágrimas, Soledad Pastorutti eliminó al participante con el que más conectaba emocionalmente.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Por fallas en la producción, se filtraron los 4 finalistas de La Voz Argentina.

Se supo cuáles son los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025 y hay sorpresas

Por Redacción Espectáculos
Nico Occhiato impactado por el chiste de un participante de La Voz Argentina.

Un desubicado chiste en La Voz Argentina incomodó a todos: "Tápense los oídos"

Por Redacción Espectáculos

Acompañada de su co-coach Valeria Lynch, luego de escuchar a los ocho artistas, llegó el momento de decidir quiénes continuarán en carrera hacia la gran final de La Voz Argentina.

“Qué difícil me la hicieron esta noche”, expresó entre suspiros de frustración La Sole antes de dar su primer veredicto.

Los salvados de La Sole

La coach anunció que el primer salvado de la noche era Luis González; luego eligió a Milagros Gerez Amud y, finalmente, confesó que dudaba entre dos participantes. Con la esperanza de que el voto de sus compañeros permitiera que ambos continuaran, confirmó que Violeta Lemo seguía en el Team Soledad.

Luego, Nicolás Occhiato recibió el sobre que revelaba quiénes continuaban en el Team Soledad por decisión de los coaches. Según anunció el conductor, los más votados fueron Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, y avanzaron a la siguiente etapa del certamen.

Embed - La difícil decisión que tuvo que tomar Soledad tras un empate - La Voz Argentina 2025

“Qué difícil, Sole”, introdujo Occhiato antes de decir que había sucedido un empate. Ante la queja de todos, explicó: “Yo tengo en mis manos el nombre de la próxima persona salvada, pero las dos que no mencione están empatadas y la Sole va a tener que decidir. Es terrible”.

En ese momento, confirmó que Valentina Otero seguía en el certamen. De esta forma, quedó en manos de Soledad Pastorutti la decisión final entre Milena Salamanca y Gustavo Rosales.

image (43)

¿Quién se fue de La Voz Argentina?

"No me puede estar pasando esto, te juro que es lo peor que me podría haber pasado. Dos personas que defienden mi género con tanto amor, tanto esfuerzo, tanta alma. La verdad que siento que es muy injusto", se quejó La Sole.

Embed - Soledad se derrumbó de emoción por las palabras de un participante - La Voz Argentina 2025

La artista notablemente emocionada tuvo que decidir mientras los dos participantes contenían, escasamente, las lágrimas.

Tras repetir la dificultad de la elección, la folclorista decidió salvar a Milena. El gran eliminado de la noche fue Gustavo, su favorito desde el inicio y a quien, en varias oportunidades nombró como el artista que más le generaba emociones al momento de cantar.

Con un fuerte abrazo y sin nada más que decir, en público al menos, cerraron el capítulo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

No lo puedo creer, la reacción de Soledad Pastorutti ante la nueva eliminada de La Voz Argentina. 

La histórica salvación de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: "No lo puedo creer"

Por Redacción Espectáculos
L-Gante habló de la nueva vida de Wanda Nara.

Qué dijo L-Gante sobre el nuevo romance de Wanda Nara

Por Agustín Zamora
HBO Max anunció la llegada de Superman a la plataforma.

Cuándo se estrena la nueva Superman en HBO Max

Por Redacción Espectáculos
Carla Conte habló de su nueva relación, con el famoso productor teatral.

Carla Conte reveló detalles sobre su romance con Ezequiel Corbo: "Llegó para rescatarme"

Por Agustín Zamora