Carmiña expuso chats y exige que la producción de Gran Hermano le pague por lo ocurrido

La bronca de Carmiña Masi contra Gran Hermano Generación Dorada es enorme, al punto que la periodista paraguaya- quién había sido expulsada- decidió exponer en sus redes sociales , algunos chats con la producción del reality, luego de pedir un abogado para avanzar con su cometido.

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Es que después de su furioso descargo en video en donde se quejó de sentirse discriminada y humillada, Carmiña blanqueó que necesita “un abogado” para “cobrar lo de Telefe”, ya que “desde febrero nunca me pudieron pagar hasta hoy, no sé por qué”.

Carmiña buscará demandar a Gran Hermano por no pagarle desde principios de año.

Aludido, Santiago del Moro aclaró en El Club del Moro (FM 99.9) que la hermanita debería haberse abierto una cuenta bancaria en argentina para que le depositen su salario, según recordó Marina Calabró en Lape Club Social .

En paralelo, Carmiña mostró como un integrante de la producción del reality de Telefe la alentaba a que sostenga su candidatura al repechaje: “Seguí haciendo campaña”.

Más allá de la filtración, Carmiña Masi fue clara en su objetivo: “Nadie se comunicó conmigo para al menos ver la forma de pagarme. ¿En serio vamos a ir por las malas? (...) Quiero cobrar y punto".

Gran Hermano Carmiña buscará demandar a Gran Hermano por no pagarle desde principios de año. Web

Como si fuera poco, un grupo de fanáticos agrupados en La Carmineta anunció que hará denuncia civil y penal contra Gran Hermano “por la manipulación, el engaño y la presunta estafa vinculada al sistema de votación y al falso ingreso”.

Quiénes entraron a Gran Hermano este 20 de mayo

Este miércoles 20 de mayo, Santiago del Moro presentó a 9 nuevos participantes que ingresaron a Gran Hermano. Estos son:

Charlotte Caniggia.

Matías Hanssen.

Nenu López.

Sebastián Cola.

Tati Luna.

Juan Carlos López.

Steffany Pereira.

Leandro Nigro.

Mariela Prieto.

Además, regresaron a la casa más famosa 4 exparticipantes que podrán tener revancha: