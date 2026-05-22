Así es la casa de Georgina Barbarossa: tranquilidad e intimidad en las sierras de Córdoba

Georgina Barbarossa encontró en las sierras cordobesas un lugar de calma , naturaleza y recuerdos que conserva desde hace años un valor emocional muy especial. Mientras vuelve a quedar en el centro de la escena por su nominación a Mejor Conducción Femenina en los Premios Martín Fierro 2026 , la conductora mantiene intacto uno de sus espacios más íntimos: una propiedad ubicada en Villa Giardino que construyó junto a su esposo Miguel “El Vasco” Lecuna.

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Bautizada como “El Refugio Giardino”, la casa se convirtió con el tiempo en mucho más que una residencia de descanso. Rodeada por paisaje serrano, árboles y tranquilidad, la propiedad representa uno de los proyectos personales más importantes que compartió con Lecuna antes de su fallecimiento en 2001 .

La conductora contó en distintas oportunidades que la idea nació como un sueño de vida en común. Ambos imaginaban instalarse allí durante la vejez, lejos del ritmo acelerado de Buenos Aires y cerca de la naturaleza.

“ Decíamos que cuando fuésemos viejitos nos íbamos a venir a vivir acá ”, recordó Georgina Barbarossa al hablar sobre el lugar.

La propiedad está emplazada sobre más de una hectárea de terreno y combina amplios espacios verdes con una estética campestre integrada al entorno natural de las sierras cordobesas.

Pileta, jacuzzi y naturaleza: cómo es el exterior del refugio

Uno de los sectores más destacados de “El Refugio Giardino” es su gran parque rodeado de vegetación serrana. El predio cuenta con una pileta de gran tamaño, un jacuzzi con deck de madera, reposeras y sombrillas distribuidas frente a las montañas.

El paisaje natural funciona como uno de los grandes protagonistas del lugar. Senderos internos, zonas arboladas y espacios abiertos permiten disfrutar de un estilo de vida completamente conectado con el entorno serrano.

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Además, Georgina Barbarossa incorporó una huerta propia dentro del parque, reforzando el perfil tranquilo y campestre que buscó darle a la propiedad desde sus inicios.

La segunda cabaña que alquila durante el verano

Dentro del mismo terreno existe una segunda construcción que la conductora utiliza como alojamiento turístico durante la temporada de verano. Esa cabaña suele alquilarse a visitantes que buscan descansar en medio de las sierras cordobesas y disfrutar del paisaje natural de Villa Giardino.