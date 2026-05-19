Son mujeres del espectáculo: la reconciliación de Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa

La reciente entrega de los premios Martín Fierro dejó un momento histórico para la televisión argentina. Tras varias idas y vueltas mediáticas, Santiago del Moro sorprendió a todos al lograr la tan esperada reconciliación en vivo entre tres icónicas: Georgina Barbarossa, Moria Casán y Carmen Barbieri.

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Durante la gran noche de premiación, el conductor de Gran Hermano, que estuvo a cargo de la gala ,tomó la sorpresiva iniciativa de invitar a las tres diosas del espectáculo a subir al escenario. Lejos de esquivar la propuesta, las actrices accedieron rápidamente y dejaron atrás los fuertes cruces que las mantuvieron distanciadas en los últimos tiempos.

La 54° gala de los Martín Fierro reencontró en el escenario a Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa.

Reencuentro histórico en los Martín Fierro

El emotivo encuentro entre las tres figuras culminó con cálidos abrazos y picos frente a la atenta mirada de todos los presentes, sellando finalmente la paz y protagonizando, sin lugar a dudas, uno de los momentos más fuertes y aplaudidos de toda la velada de este lunes 18 de mayo.

Cabe destacar que en la previa de la gala, las conductoras habían bajado el tono pero sin ceder demasiado. Georgina había sido clara: "Obvio que nos vamos a saludar con Moria, somos dos chicas grandes y educadas. Pero no veo reconciliarnos porque está involucrado el Vasco", mencionando a Miguel Ángel Lecuna, su esposo fallecido en 2001.

Martín Fierro La 54° gala de los Martín Fierro reencontró en el escenario a Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa. Web

Moria, en la misma sintonía, había dicho: "No quiero hablar sobre una reconciliación. Somos mujeres del espectáculo. No le digamos nada a esto, es una cosa social".