Guido Kazcka ganó el Martín Fierro de Oro 2026: "Tengo mucho más de lo que me imaginé"

La 54° edición de los Premios Martín Fierro , celebrada en el Hilton de Puerto Madero , tuvo un cierre inesperado: Guido Kaczka fue distinguido con el Martín Fierro de Oro 2026 , el mayor reconocimiento que puede recibir un integrante de la televisión argentina.

Uno por uno, todos los ganadores de la 54° edición de los Martín Fierro

La estatuilla que se entrega por primera vez desde 1992 es un reconocimiento honorífico a una figura o producción destacada en la televisión argentina. Se considera como “el o la mejor entre los mejores” y se dispone al final de la ceremonia, sin nominaciones previas, por lo que la expectativa siempre se mantiene en niveles altos hasta el cierre.

Con este premio, desde APTRA destacaron el trabajo y la trayectoria del conductor de "Es mi sueño". Esto resultó una sorpresa para los presentes y dejó a más de uno sin palabras. Cuando el galardonado subió al escenario, emitió un emotivo discurso de agradecimiento.

Visiblemente emocionado, Kazcka, esta misma noche antes se había quedado con el premio de la categoría "Labor en conducción masculina" subió al escenario para recibir el máximo galardón de manos de Santiago del Moro, quién lo ganó en 2025.

"Muchisímas gracias. La tele es mi vida. Gracias a ElTrece. Mi hobbie es mi trabajo. Hago lo que me gusta y además me pagan por eso y puedo vivir de esto. Soy muy agradecido. Tengo mucho más de lo que me imaginé", fueron las primeras palabras del también productor al recibir el premio.

Guido Kaczka Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de oro. Web

Guido Kazcka Guido Kazcka ganó el Martín Fierro de oro. Web

Con el Oro en manos del conductor, concluyó una de las citas anuales más vibrantes del espectáculo nacional. La gala de este año no solo premió el talento y el esfuerzo detrás de cada ciclo, sino que demostró que, frente a las nuevas plataformas digitales, la televisión tradicional mantiene su mística.

Todos los ganadores de los Martin Fierro 2026