Daniel Vila reivindicó el periodismo durante el homenaje a América TV en los Martín Fierro

Los Premios Martín Fierro de Televisión realizaron un homenaje especial a América TV por sus 60 años de historia , en un reconocimiento que repasó algunas de las figuras, programas y momentos más recordados de la televisión argentina.

El mensaje de la UNCuyo a Vila tras el dictamen favorable: "Esperamos la entrega física de los terrenos"

El tributo incluyó imágenes de referentes históricos como Tato Bores , Mirtha Legrand , Gerardo Sofovich , Marcelo Tinelli , Mario Pergolini , Jorge Lanata , Pamela David , Ángel de Brito y Sergio Lapegüe , además de fragmentos de ciclos emblemáticos que marcaron distintas etapas de la señal.

El recorrido audiovisual repasó también distintos momentos políticos y sociales reflejados por el canal a lo largo de las décadas, con entrevistas a presidentes, denuncias periodísticas, programas de humor, realities y ficciones que formaron parte de la identidad de la emisora.

"A la violencia hay que contestarla con periodismo" Daniel Vila recibió un reconocimiento a los 60 años de América TV en los Martín Fierro y apuntó: "A los agravios hay que contestarlos con información, a las descalificaciones hay que responderlas con datos". pic.twitter.com/dNx8iOBwY2

El reconocimiento fue recibido por Daniel Vila , quien agradeció a APTRA y al presidente de la entidad, Luis Ventura , por la distinción otorgada al canal.

“Esto que vimos en este emocionante documental es casi la historia de la televisión. Pasé la mitad de mi vida en este canal. Casi todas las grandes figuras de la televisión pasaron por ahí”, expresó el empresario durante su discurso.

Vila recordó además la decisión de apostar por transmisiones en vivo hace más de dos décadas y aseguró que esa política ayudó a formar numerosos profesionales de los medios. “Siempre hicimos periodismo y hoy no dejamos de hacerlo”, afirmó.

El mensaje de Vila sobre la situación social y la prensa

Durante su intervención, el titular de América TV hizo una reflexión sobre el contexto social y político actual y reivindicó el trabajo periodístico frente a la confrontación. “La sociedad está crispada y enojada, con motivos, pero hay que seguir haciendo periodismo y contestar a los agravios con información”, sostuvo.

Además, agregó: “A la violencia hay que responderle con periodismo serio, objetivo y fundado. Siempre tuvimos muchas voces y no vamos a dejar de hacerlo”. Antes de cerrar su discurso, Vila dejó una frase que generó repercusión entre los asistentes: “El periodismo representa lo más apasionado que se puede hacer vestido”.