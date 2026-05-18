La verdad detrás de la aparición en muletas de Dario Lopilato en los Martín Fierro: "Me rompí la patita..."

Darío Lopilato sorprendió en su llegada a los al aparecer sobre la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 utilizando muletas. El actor, que estuvo nominado en la categoría “Mejor Labor Humorística” por su trabajo en Viralizados, explicó el motivo de su lesión.

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El pasado 1 de abril se supo que el actor tuvo que realizarse una intervención quirúrgica de urgencia después de sufrir un accidente inesperado mientras jugaba al fútbol. Tras ser internado en la Clínica Zabala de Belgrano, donde le realizaron los estudios correspondientes, los médicos confirmaron que sufrió una fractura de peroné.

Dario Lopilato llegó con muletas a la gala de los Martín Fierro.

Dario Lopilato llegó con muletas a la gala de los Martín Fierro.

“Me rompí la patita jugando al fútbol. Tenía que estar presente de todas maneras. Le dije a mi novia que me ayude y venga conmigo...”, comentó con humor apenas ingresó al evento.

Debido a este diagnóstico es que determinaron operarlo para garantizar su recuperación y este lunes 18 de mayo se mostró casi recuperado, con el refuerzo de las muletas en la entrega de premios de APTRA.

Embed - Darío Lopilato llegó en muletas a la entrega de los premios Martín Fierro 2026. El actor está nominado en la categoría "Mejor Labor Humorística" por su trabajo en el programa Viralizados. @lanacioncom Darío Lopilato llegó en muletas a la entrega de los premios Martín Fierro 2026. El actor está nominado en la categoría "Mejor Labor Humorística" por su trabajo en el programa Viralizados. sonido original - La Nación - La Nación

El look de Darío Lopilato

Para la gala, Darío Lopilato apostó por un esmoquin negro con acabado brillante y detalles de lentejuelas que aportaron un toque glamoroso y sofisticado. El actor completó el outfit con camisa blanca, moño negro y zapatos de charol, manteniendo un estilo clásico pero moderno.

Su pareja, María Irigaray, en tanto, eligió un vestido nude con corset bordado, transparencias y destellos plateados, acompañado por un abrigo de plumas blanco que elevó el look con elegancia.