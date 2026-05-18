18 de mayo de 2026 - 13:49

Chiche Gelblung está en terapia intensiva por un infarto: continuo seguimiento médico

La familia del reconocido periodista buscó llevar tranquilidad y explicó que la internación está vinculada a controles posteriores a una reciente intervención cardíaca. En las últimas horas también trascendió que sufrió una caída en su casa.

Chiche Gelblung deberá pagarle 150 mil pesos a Palito Ortega
Chiche Gelblung deberá pagarle 150 mil pesos a Palito Ortega

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El periodista y conductor Chiche Gelblung permanece internado en terapia intensiva desde hace seis días, aunque su familia buscó llevar tranquilidad y aseguró que la hospitalización está relacionada con controles médicos posteriores a una reciente intervención cardíaca.

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Según trascendió, hace tres semanas el comunicador sufrió un episodio cardíaco que derivó en la colocación de dos stents, a raíz de complicaciones vinculadas a un infarto en el pie, provocado por la interrupción del flujo sanguíneo en una arteria.

Tras ese cuadro, Gelblung continuó bajo seguimiento médico permanente y en los últimos días volvió a ser hospitalizado para realizar nuevos estudios y controles por dolores y problemas circulatorios.

Además, en las últimas horas se conoció que el periodista sufrió una caída en su vivienda. Aunque no le habría dado importancia en un primer momento, el golpe le dejó una lesión en el rostro, cerca del ojo izquierdo, situación que también es monitoreada por los médicos.

Semanas atrás, el propio conductor había contado públicamente que atravesó un delicado momento de salud luego de la colocación de los stents. A pesar de las recomendaciones de reposo, retomó rápidamente su actividad laboral habitual.

Con una extensa trayectoria en radio y televisión, Gelblung continúa siendo una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino y en los últimos años ya había atravesado otras internaciones y complicaciones médicas, aunque siempre volvió rápidamente a la actividad profesional.

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