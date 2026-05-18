Tiene más de 6 millones de visualizaciones en una semana: la película de acción con Jason Statham que arrasa en Netflix

A diez años de su estreno, Netflix volvió a demostrar que los clásicos funcionan. Una película protagonizada por Jason Statham logró convertirse en una de las más vistas de la plataforma a nivel mundial: acumuló 6 millones de visualizaciones en una semana. La clave es la combinación del actor y el género que mejor le sale: la acción.

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La película es “Mechanic: Resurrection”, la secuela estrenada en 2016 que recupera al asesino profesional Arthur Bishop , uno de los personajes más reconocidos de la carrera de Statham.

Jason Statham y Jessica Alba en “Mechanic: Resurrection”, la película con 6 millones de reproducciones en una semana.

Jason Statham y Jessica Alba en "Mechanic: Resurrection", la película con 6 millones de reproducciones en una semana.

La producción fue dirigida por Dennis Gansel y cuenta además con Jessica Alba, Tommy Lee Jones y Michelle Yeoh dentro del elenco principal.

La historia sigue nuevamente a Arthur Bishop , un sicario experto en convertir asesinatos en accidentes imposibles de rastrear. Después de intentar dejar atrás su vida criminal, el personaje se ve obligado a regresar a la acción cuando secuestran a la mujer que ama.

Embed - Mechanic: Resurrection (2016) – Official Trailer - Jason Statham, Jessica Alba & Tommy Lee Jones

A partir de ese momento, Bishop deberá cumplir una serie de misiones extremadamente peligrosas alrededor del mundo para salvarla. El resultado es una película cargada de persecuciones, explosiones, peleas cuerpo a cuerpo y el estilo clásico de acción que convirtió a Statham en una estrella global del género.

Qué dijo la crítica de la película "Mechanic: Resurrection"

Aunque “Mechanic: Resurrection” tuvo críticas divididas en su estreno original. Sin embargo, en el cine logró recaudar 125 millones de dólares y ahora tiene una segunda vida en streaming.

Uno de los factores clave del éxito es el propio Statham.

El actor británico se convirtió en una marca registrada del cine de acción moderno y tiene una audiencia muy fiel que busca exactamente lo que sus películas ofrecen: combates intensos, héroes duros, enemigos claros y entretenimiento sin demasiadas vueltas. Además, en esta oportundiad incluye un toque de romance infalible si se suma a la ecuación a Alba.