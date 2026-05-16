Está noche en Netflix: la película de 3 horas más entretenida de todos los tiempos

El gigante de streaming tiene una de las pelóculas de Martin Scorsese que harán más llevadero tu fin de semana.

Antes de que las películas de tres horas de duración se convirtieran en la tendencia de los últimos años, Martin Scorsese se apuntó un tanto hace 11 años. El lobo de Wall Street llegó a los cines hace más de una década y se convirtió en uno de los grandes títulos del año. Ahora, en Netflix vuelve a ganar más audiencia.

La película protagonizado por Leonardo DiCaprio dura 180 minutos y es la producción de tres horas más entretenida de todos los tiempos. Está disponible en Netflix y cuenta el ascenso y caída de Jordan Belfort, un corredor de bolsa de Nueva York cuya firma Stratton Oakmont se involucró en la corrupción y el fraude en Wall Street.

Netflix Esta película llegó a Netflix para seguir sumando récords Web Netflix vuelve a apostar por esta película

El lobo de Wall Street fue un éxito comercial y de crítica. Costó 100 millones de dólares, pero recaudó más de 392 millones de dólares en todo el mundo. Gustó a la crítica, que destacó de ella la gran dinámica de DiCaprio y Scorsese, quienes ya habían trabajado juntos en Gangs of New York (2002), El aviador (2004), Infiltrados (2006) y Shutter Island (2010).

Scorsese consigue en El lobo de Wall Street mantener el ritmo y llenarlo de momentos tremendamente cómicos y divertidos. Cómo olvidarse de la secuencia en la que el protagonista, drogado, debe bajar unas escaleras y subirse a su coche. Además de entretenida, la película ha pasado la prueba del tiempo. El lobo de Wall Street se ha quedado impresa en la cultura popular y ha sido el nacimiento de referencias que entendemos a nivel universal.

Netflix Esta película llegó a Netflix para seguir sumando récords Web El lobo de Wall Street no pasó desapercibida en la temporada de premios. Sin embargo, aunque la Academia de Cine de Hollywood la destacó con cinco nominaciones a los Oscar 2014 , se fue con las manos vacías. Puede que no se alzara con ninguna estatuilla, pero está claro que mantenerse en la memoria es, en ocasiones, el mayor premio de todos.