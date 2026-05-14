14 de mayo de 2026 - 13:10

Esta noche en Netflix: un thriller ambientado en Copenhague de 6 capítulos

La producción ya está entre lo más visto de la plataforma: todo empieza con la desaparición de una joven en un barrio adinerado.

La exitosa serie de seis capítulos de Netflix: in thriller intrigante.

La exitosa serie de seis capítulos de Netflix: in thriller intrigante.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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La serie es “Los secretos que ocultamos” y está ambientada en un exclusivo barrio de Copenhague. Combina drama, suspenso y crítica social en una trama que engancha desde el primer episodio.

La serie "Los secretos que ocultamos" cuenta con seis capítulos.
La serie “Los secretos que ocultamos” cuenta con seis capítulos.

La serie “Los secretos que ocultamos” cuenta con seis capítulos.

De qué trata "Los secretos que ocultamos", la serie de Netflix

La trama comienza con la misteriosa desaparición de una joven niñera de intercambio cultural que trabajaba en una acomodada zona residencial.

Lo que inicialmente parece un caso aislado empieza a tomar un rumbo mucho más oscuro cuando Celine, una vecina del barrio, decide investigar por cuenta propia. A partir de ese momento comienzan a salir a la luz secretos incómodos, tensiones ocultas y situaciones perturbadoras dentro de una comunidad marcada por las apariencias.

Embed - LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 15 Mayo/25 - NETFLIX

A medida que avanzan los episodios, la serie profundiza en las desigualdades sociales y en las relaciones de poder que atraviesan a los personajes, mientras mantiene constantemente el misterio alrededor de la desaparición.

Con solo seis episodios, la serie logra mantener un ritmo dinámico sin escenas de relleno. Esa combinación entre suspenso, drama psicológico y crítica social terminó convirtiéndola en una de las producciones europeas más atrapantes del catálogo de Netflix.

Copenhague, el escenario clave

La capital de Dinamarca juega un papel fundamental dentro de la historia. Lejos de mostrar la postal turística tradicional, la serie utiliza las calles elegantes, los barrios residenciales y el clima frío de Copenhague para construir una atmósfera inquietante y cada vez más opresiva.

Ese contraste, entre el orden aparente de la ciudad y los secretos que esconden sus personajes, es uno de los elementos que más destacan los espectadores.

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