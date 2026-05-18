Shakira le ganó a Hacienda: España deberá devolverle 60 millones de euros porque no hubo fraude

Shakira consiguió una importante victoria judicial en España luego de que la Audiencia Nacional anulara una millonaria sanción fiscal vinculada al ejercicio tributario de 2011 . Con esta resolución, el Estado deberá reintegrarle a la artista una suma millonaria. Ahora la Justicia debe redimirse con la colombiana quien lamentó: “Durante casi una década fui tratada como culpable”.

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El tribunal concluyó que la Agencia Tributaria no pudo demostrar que la cantante colombiana hubiera residido en España durante más de 183 días en 2011 , requisito fundamental para considerarla residente fiscal y exigirle el pago de determinados impuestos en el país.

La decisión judicial anuló tanto las liquidaciones como las sanciones que Hacienda había impuesto a Shakira por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a 2011.

La Justicia falló a favor de Shakira y España deberá devolverle millones de euros

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Según la sentencia, no existen pruebas suficientes para acreditar que la artista tuviera en España su residencia fiscal ese año. Los magistrados consideraron que permaneció en territorio español alrededor de 163 días, una cifra inferior al mínimo establecido por la legislación tributaria.

Además, el tribunal sostuvo que tampoco quedó demostrado que tuviera en ese momento el centro principal de sus intereses económicos o familiares en España.

Según el equipo legal de la artista el reintegro que el gobierno español debe hacer a Shakira supera los 60 millones de euros entre impuestos, intereses y costas judiciales.

La reacción de Shakira tras el fallo

Después de conocerse la resolución, la cantante aseguró a través de sus abogados que siempre sostuvo su inocencia.

“Nunca hubo fraude”, expresó la artista en un comunicado difundido por su equipo legal, que además calificó el fallo como el cierre de una extensa disputa judicial y administrativa iniciada hace ocho años.

Qué dijo Shakira del fallo a su favor tras la resolución de la Justicia española. Qué dijo Shakira del fallo a su favor tras la resolución de la Justicia española. gentileza

Además, la cantante aseguró que atravesó años muy duros por la exposición mediática y judicial.

“Después de más de ocho años soportando una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches sin dormir que terminaron afectando mi salud y el bienestar de mi familia, la Audiencia Nacional finalmente puso las cosas en su sitio”, expresó la cantante.

La artista también insistió en que nunca cometió fraude fiscal: “Nunca existió fraude y la propia Administración jamás pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”.

Además, cuestionó cómo fue tratada durante el proceso judicial y mediático. “Durante casi una década fui tratada como culpable. Cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado, utilizando mi nombre e imagen pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, afirmó.

En varias oportunidades Shakira dejó entrever que Piqué fue responsable de su deuda en Hacienda. En varias oportunidades Shakira dejó entrever que Piqué fue responsable de su deuda en Hacienda. gentileza

Por último, Shakira sostuvo que espera que la resolución judicial siente un precedente en España y ayude a otras personas que atraviesan situaciones similares. “Mi mayor deseo es que esta resolución sirva a los miles de ciudadanos corrientes que son abusados y aplastados cada día por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia”, concluyó.

Sin emabrgo, el conflicto todavía no está completamente terminado. La Agencia Tributaria española confirmó que apelará la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El historial judicial de Shakira con Hacienda

Aunque esta resolución representa un triunfo para la colombiana, ya había enfrentado otras causas fiscales en España en los últimos años.

En 2024 aceptó una multa millonaria tras reconocer irregularidades tributarias correspondientes al período 2012-2014, acuerdo que le permitió evitar una pena de prisión y un juicio más largo.

Además, recientemente un juzgado de Barcelona archivó otra investigación vinculada a un presunto fraude fiscal en 2018, aunque derivó parte del conflicto a la vía administrativa.