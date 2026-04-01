1 de abril de 2026 - 00:08

Internaron a Darío Lopilato tras lesionarse jugando al fútbol

El actor fue internado tras sufrir una fractura de peroné mientras jugaba al fútbol y será operado en las próximas horas.

Darío Lopilato será operado tras fracturarse en un partido de fútbol.

Darío Lopilato será operado tras fracturarse en un partido de fútbol.

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Instagram / @lopymanok
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El actor y conductor Darío Lopilato fue internado de urgencia en la Clínica Zabala luego de sufrir un accidente mientras jugaba al fútbol, una actividad que practica habitualmente.

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El episodio, que comenzó como un partido más, derivó en un diagnóstico médico contundente: una fractura de peroné. Tras realizarle los estudios correspondientes, los profesionales indicaron que deberá someterse a una intervención quirúrgica para garantizar una correcta recuperación.

Según informó el portal Primicias Ya, la cirugía está prevista para las próximas horas. Si bien se trata de un procedimiento programado, la situación generó preocupación en su entorno cercano y entre sus seguidores, que rápidamente expresaron su apoyo en redes sociales.

El posteo de Darío Lopilato tras conocerse su lesión
El posteo de Darío Lopilato tras conocerse su lesión.

El posteo de Darío Lopilato tras conocerse su lesión.

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la operación ni sobre los tiempos exactos de recuperación. No obstante, se estima que el actor deberá cumplir varias semanas de reposo antes de retomar sus actividades laborales y compromisos en televisión.

Este episodio se produce en un contexto en el que la salud de figuras del espectáculo vuelve a generar repercusión, como ocurrió recientemente con Adriana Aguirre, quien también debió ser asistida de urgencia tras sufrir una caída.

Mientras tanto, se aguardan novedades oficiales sobre la evolución de Darío Lopilato, con el foco puesto en su pronta recuperación y en el acompañamiento de su familia y su público.

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