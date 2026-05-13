Así fue la reconciliación entre Pampita y Martín Pepa a días de haberse separado: "Semanas moviditas"

Pampita Ardohain volvió a apostar al amor y confirmó su reconciliación con el polista Martín Pepa luego de semanas marcadas por rumores de separación y especulaciones sobre el futuro de la pareja. La modelo había comenzado mayo soltera tras reconocer públicamente una crisis vinculada a la distancia, aunque finalmente ambos decidieron reconstruir el vínculo.

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Las versiones sobre una posible reconciliación comenzaron a circular cuando Carolina Ardohain asistió acompañada por Pepa a una entrevista que tenía pautada previamente. La aparición conjunta llamó la atención y rápidamente alimentó las especulaciones sobre un acercamiento después de la reciente ruptura.

La información tomó fuerza luego de que el tema fuera abordado en el programa Intrusos, donde la periodista Tatiana Shapiro confirmó que la pareja había retomado el vínculo. Más tarde, la propia modelo terminó de despejar las dudas al hablar sobre su presente sentimental.

“Estoy bien. Pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron; cuando hay amor, todo se arregla”, expresó Pampita, dejando en claro que la relación logró superar una nueva crisis.

Pampita Martín Pepa se expresó tras conocerse la separación de Pampita. Web

Días antes de confirmar la reconciliación, la conductora había explicado que el principal problema entre ambos era la distancia y negó versiones sobre terceros en discordia. “Es algo importante. La distancia no la podés negar, pero está todo bien. La mejor”, sostuvo en ese momento.

La historia sentimental entre Pampita y Martín Pepa estuvo atravesada por distintas idas y vueltas desde sus comienzos. En esta ocasión, la pareja volvió a mostrarse unida pese a las dificultades que implica mantener una relación entre Argentina y Estados Unidos.