Quién es Luz Barrantes, la pareja de Iván de Pineda con la que comparte una romántica historia

Iván de Pineda es uno de los personajes más queridos y respetados de la televisión argentina . Desde sus inicios como modelo internacional hasta su consagración como conductor, siempre se destacó por mantener un bajo perfil, especialmente en lo que respecta a su vida privada.

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A pesar de querer pasar lo más desapercibido posible, la relación de Iván de Pineda de casi 30 años con su novia Luz "La Pocha" Barrantes genera gran curiosidad .

Iván y Luz se conocieron cuando ambos tenían 12 años - es decir, hace casi 40 años- y asistían al mismo colegio. Durante años, fueron amigos hasta que, en el año 2000, decidieron dar un paso más y empezar una relación amorosa.

La hermana del polista Martín Barrantes, ex esposo de Pampita, ha acompañado al conductor en cada etapa de su enorme carrera, aunque siempre desde las sombras, evitando el ojo público.

Ivan de Pineda Luz Berrantes e Iván de Pineda llevan casi 30 años juntos. Web

El motivo por el que Iván de Pineda no se ha casado

A pesar de convivir desde 2018, la pareja descartó la idea de casarse. “Hicimos la lista de invitados y eran como mil personas, y era pagar un montón de plata. El compromiso ya está asumido. Creo que tenemos más que claro qué es lo que hemos elegido”, explicó Iván en una entrevista.

Durante la entrega de los Martín Fierro de la Moda 2024, el conductor recibió el Martín Fierro de Oro en homenaje a su trayectoria de 30 años en la industria. Al recibir el galardon, dedicó unas tiernas palabras a su novia, a quien cariñosamente llamó “Luchi La Pocha”.

Ivan de Pineda Luz Berrantes e Iván de Pineda llevan casi 30 años juntos. Web

“Debo agradecer a la persona que hace casi 26 años está conmigo, que me banca siempre. Es una divina absoluta”, expresó emocionado.

Aunque mantienen un estilo de vida discreto, Iván habló en varias ocasiones sobre su deseo de ser padre. “La paternidad siempre es un tema pendiente. Me imagino cumpliendo el rol de padre, pero dejamos que las cosas se acomoden sin forzar situaciones”, comentó.

La pareja ha sabido construir una relación sólida, con respeto mutuo y capacidad de adaptarse a la cambiante carrera de Iván de Pineda. “Después de una vida tan ecléctica, con tantos viajes, es muy importante tener cotidianidad y haber encontrado a una persona increíble que me acompañe”, reflexionó el conductor.