El documental "Legerín, en busca de Alina" se verá en dos funciones en el teatro Imperial

El documental, producido por la mendocina Valeria Roig, se verá este jueves y el domingo en el teatro Imperial de Maipú.

El documental “Legerín, en busca de Alina” llega a Mendoza con dos únicas funciones esta semana. Dirigida por María Laura Vázquez y producida por la mendocina Valeria Roig, la película reconstruye la vida de Alina Sánchez, una médica argentina que dejó atrás su vida en América Latina para sumarse a un proceso político y social en Kurdistán atravesado por una consigna que, en los últimos años, se volvió símbolo de lucha global: “Mujer, Vida y Libertad”.

Cómo es el documental Con una duración de 82 minutos, el documental evita el formato clásico de biografía para construir algo más amplio: un retrato profundamente humano sobre el compromiso, la transformación personal y las formas contemporáneas de militancia comunitaria. La figura de Alina —también conocida como Legerín— es el hilo conductor de una historia que se despliega entre distintos continentes y experiencias colectivas.

Formada como médica en Cuba, Sánchez decidió llevar su vocación hacia territorios atravesados por conflictos y desigualdades. Su recorrido la llevó desde Argentina hasta la región de Rojava, en el norte de Siria, donde desarrolló tareas vinculadas a la salud comunitaria en medio de un escenario político singular: el experimento autonómico kurdo impulsado con fuerte protagonismo de las mujeres.

Embed - Legerin, In Search of Alina - Trailer

La dimensión internacional del proyecto también atraviesa su realización. La película fue coproducida entre equipos de Argentina y Kurdistán, liderados íntegramente por mujeres, un detalle que no aparece como simple dato de producción sino como parte central del espíritu de la obra.