13 de mayo de 2026 - 12:20

El documental "Legerín, en busca de Alina" se verá en dos funciones en el teatro Imperial

El documental, producido por la mendocina Valeria Roig, se verá este jueves y el domingo en el teatro Imperial de Maipú.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El documental “Legerín, en busca de Alina” llega a Mendoza con dos únicas funciones esta semana. Dirigida por María Laura Vázquez y producida por la mendocina Valeria Roig, la película reconstruye la vida de Alina Sánchez, una médica argentina que dejó atrás su vida en América Latina para sumarse a un proceso político y social en Kurdistán atravesado por una consigna que, en los últimos años, se volvió símbolo de lucha global: “Mujer, Vida y Libertad”.

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Cómo es el documental

Con una duración de 82 minutos, el documental evita el formato clásico de biografía para construir algo más amplio: un retrato profundamente humano sobre el compromiso, la transformación personal y las formas contemporáneas de militancia comunitaria. La figura de Alina —también conocida como Legerín— es el hilo conductor de una historia que se despliega entre distintos continentes y experiencias colectivas.

Formada como médica en Cuba, Sánchez decidió llevar su vocación hacia territorios atravesados por conflictos y desigualdades. Su recorrido la llevó desde Argentina hasta la región de Rojava, en el norte de Siria, donde desarrolló tareas vinculadas a la salud comunitaria en medio de un escenario político singular: el experimento autonómico kurdo impulsado con fuerte protagonismo de las mujeres.

Embed - Legerin, In Search of Alina - Trailer

La dimensión internacional del proyecto también atraviesa su realización. La película fue coproducida entre equipos de Argentina y Kurdistán, liderados íntegramente por mujeres, un detalle que no aparece como simple dato de producción sino como parte central del espíritu de la obra.

Ese recorrido artístico ya tuvo reconocimiento en distintos festivales internacionales. Entre ellos, se destaca el premio a Mejor Película en el Toronto International Women Film Festival, donde el documental consolidó su presencia dentro del circuito de cine político y de derechos humanos.

Ahora, Mendoza tendrá la oportunidad de ver la película en pantalla grande con dos únicas funciones en el Cine Teatro Imperial. Las proyecciones serán este jueves 14 y el domingo 17 de mayo, ambas a las 21.30. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del cine y a través del sitio oficial del espacio cultural.

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