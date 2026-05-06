Estrenos de cine del 7 de mayo: "Mortal Kombat 2" redobla la apuesta con los fans del videojuego

Este jueves 7 de mayo desembarca en los cines "Mortal Kombat 2" , la secuela de la adaptación de 2021 dirigida por Simon McQuoid, quien vuelve a ponerse al frente de una franquicia que, desde sus orígenes, ha hecho de la lucha su principal marca de identidad. Basada en el célebre videojuego Mortal Kombat, la película redobla la apuesta con un despliegue de combates explícitos y sangre en primer plano, en línea con el ADN del material original.

Abuelas con ritmo: fueron a ver la película de Michael Jackson y salieron del cine bailando

Estrenos de cine: "El diablo viste a la moda 2" llega a las salas con toda la nostalgia y el elenco original

Según información extraída de Europa Press, en una conferencia de prensa el elenco reflexionó sobre el lugar que ocupa esa violencia en la narrativa contemporánea. Lejos de una apología gratuita, los protagonistas coincidieron en que el exceso visual responde a una lógica interna del universo ficcional. “Yo diría que, en cierto modo, 'Mortal Kombat' es una forma de violencia respetuosa”, ha expresado Mehcad Brooks, quien retoma su papel como Jax. En esa línea, el actor subrayó que las escenas de lucha “forman parte de la trama, pero no son la trama en sí misma”.

Brooks estableció además una distinción con otros formatos contemporáneos: la violencia de la saga, sostuvo, no puede equipararse a la de “los videojuegos de disparos en primera persona”, algo que considera “malo para nosotros, sobre todo en Estados Unidos”. En su mirada, el universo de Mortal Kombat propone una dimensión narrativa más amplia: “forma parte de una historia más amplia, no se trata solo de disparar a tanta gente como sea posible”.

La discusión no es nueva. Cuando el videojuego original vio la luz en 1992, su crudeza generó controversia y fue uno de los detonantes para la creación de sistemas de clasificación de contenido. Aquel debate, que en su momento agitó a padres, legisladores y desarrolladores, resuena hoy en clave retrospectiva. “Tengo la sensación de que hubo una etapa en la que se dieron cuenta de que, solo porque los juegos sean tan intensos y tan alocados como son, eso no significa necesariamente que vayan a convertir a todos y cada uno de los niños en asesinos”, señaló Martyn Ford, quien encarna al villano Shao Kahn.

Ford fue más allá y reconoció que la franquicia funcionó como punto de inflexión dentro de la industria: “fue uno de los que rompió el hielo” en términos de representación gráfica.

El universo expandido de Mortal Kombat también se abre a nuevas lecturas en términos de representación. Tati Gabrielle y Adeline Rudolph, quienes interpretan a Jade y Kitana respectivamente, introducen una mirada sobre el rol de los personajes femeninos en un territorio históricamente dominado por figuras masculinas. “Aporta realismo a cómo es realmente el mundo: hay mujeres duras que hacen cosas increíbles”, sostuvo Gabrielle. Rudolph, por su parte, enfatizó: “No es que destaquen necesariamente, sino que se integran”. La conclusión es compartida: “es como si fuera un mejor reflejo de lo que vemos en realidad. Y creo que es un reflejo empoderador”.

Con guion de Jeremy Slater, la película reúne nuevamente a nombres como Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Tadanobu Asano y Hiroyuki Sanada, a los que se suma el fichaje de Karl Urban como Johnny Cage, uno de los personajes más icónicos de la saga.

Otros estrenos de la semana

"Las ovejas detectives" ("The Sheep Detectives"): Dirigida por Kyle Balda, propone una fábula tan excéntrica como encantadora. La historia sigue a George, un pastor interpretado por Hugh Jackman, que cada noche lee novelas policiales a su rebaño sin sospechar que sus ovejas comprenden mucho más de lo que aparentan. Cuando un misterioso incidente sacude la rutina de la granja, los animales se convierten en investigadores improvisados y comienzan a descifrar pistas en un juego que mezcla humor, intriga y ternura. Con voces y actuaciones de Emma Thompson, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon y Hong Chau, entre otros.

Embed - LAS OVEJAS DETECTIVES | TRAILERS

"Hokum: La maldición de la bruja" ("Hokum"): Dirigida por Damian McCarthy. La película sigue a un escritor de género que viaja a una posada en Irlanda para esparcir las cenizas de sus padres, sin saber que el lugar arrastra una inquietante leyenda sobrenatural. Elenco encabezado por Adam Scott junto a Peter Coonan y David Wilmot.