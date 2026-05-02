No te pierdas nada: los mejores estrenos de mayo en las plataformas de streaming

Las plataformas de streaming más consumidas más consumidas empiezan a calentar motores en mayo, preparándose para la temporada de estrenos. Y la oferta este mes es bien nutrida, con superhéroes, historias de suspenso, biografías, buenas dosis de crimen y comedias para todo público.
En mayo veremos grandes estrenos, como es el que tiene a Nicolas Cage, protagonizando por primera vez una serie televisiva, interpretando a un superhéroe de Marvel en “Spider-Noir”.
Todos los estrenos de Netflix
1 de mayo
- "Gloria".
- "Mi querida señorita".
- "El yerno".
- "Intercambiados".
Embed - El yerno | Tráiler oficial | Netflix
7 de mayo
- "Leyendas".
- "Sangre asesina".
14 de mayo
15 de mayo
- "Berlín y la dama del armiño".
- "Los SUPERfrikis".
Embed - Berlín y la dama del armiño | Avance oficial | Netflix España
20 de mayo
22 de mayo
- "Temporada de celo".
- "Las damas primero".
28 de mayo
29 de mayo
- "Brasil 70: La saga del tricampeonato"
- "Rafa".
Embed - Rafa (SUBTITULADO) | Anuncio oficial | Netflix
Todos los estrenos de Disney +
6 de mayo
13 de mayo
- "Marvel Television presenta The Punisher: One Last Kill".
20 de mayo
Todos los estrenos de Prime Video
13 de mayo
Embed - Kiss Me - Teaser Tráiler Oficial | Prime Video España
8 de mayo
- "No es país para solteros".
15 de mayo
20 de mayo
- "Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra encubierta’".
27 de mayo
Embed - "Spider-Noir" - Tráiler | Prime Video España
Todos los estrenos de HBO Max
7 de mayo
- "El becario".
- "El sacrificio de un ciervo sagrado".
- "Verano infernal".
9 de mayo
- "La canción del samurái".
13 de mayo
- "EE. UU. contra el mundo: cuatro años con la selección masculina de fútbol".
-
"Revenge".
14 de mayo
15 de mayo
- "Hit Man: asesino por casualidad".
- "La sustancia".
22 de mayo