2 de mayo de 2026 - 20:22

No te pierdas nada: los mejores estrenos de mayo en las plataformas de streaming

Netflix, Disney +, Prime Video y HBO Max presentan este mes estrenos de producciones para todos los gustos.

Estos son los principales estrenos que tiene mayo en las plataformas de streaming.

Estos son los principales estrenos que tiene mayo en las plataformas de streaming.

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Por Alejo Zanabria

Las plataformas de streaming más consumidas más consumidas empiezan a calentar motores en mayo, preparándose para la temporada de estrenos. Y la oferta este mes es bien nutrida, con superhéroes, historias de suspenso, biografías, buenas dosis de crimen y comedias para todo público.

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En mayo veremos grandes estrenos, como es el que tiene a Nicolas Cage, protagonizando por primera vez una serie televisiva, interpretando a un superhéroe de Marvel en “Spider-Noir”.

Streaming
Estos son los principales estrenos que tiene mayo en las plataformas de streaming.

Estos son los principales estrenos que tiene mayo en las plataformas de streaming.

Todos los estrenos de Netflix

1 de mayo

  • "Gloria".
  • "Mi querida señorita".
  • "El yerno".
  • "Intercambiados".
Embed - El yerno | Tráiler oficial | Netflix

7 de mayo

  • "Leyendas".
  • "Sangre asesina".

14 de mayo

  • "Némesis".

15 de mayo

  • "Berlín y la dama del armiño".
  • "Los SUPERfrikis".
Embed - Berlín y la dama del armiño | Avance oficial | Netflix España

20 de mayo

  • "Carísima".

22 de mayo

  • "Temporada de celo".
  • "Las damas primero".

28 de mayo

  • "Hit viral".

29 de mayo

  • "Brasil 70: La saga del tricampeonato"
  • "Rafa".
Embed - Rafa (SUBTITULADO) | Anuncio oficial | Netflix

Todos los estrenos de Disney +

6 de mayo

  • "DJ Decker".

13 de mayo

  • "Marvel Television presenta The Punisher: One Last Kill".

20 de mayo

  • "Bluey" (Cortos).

Todos los estrenos de Prime Video

13 de mayo

  • "Kiss Me".
Embed - Kiss Me - Teaser Tráiler Oficial | Prime Video España

8 de mayo

  • "No es país para solteros".

15 de mayo

  • "It’s Not Like That".

20 de mayo

  • "Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra encubierta’".

27 de mayo

  • "Spider-Noir".
Embed - "Spider-Noir" - Tráiler | Prime Video España

    Todos los estrenos de HBO Max

    7 de mayo

    • "El becario".
    • "El sacrificio de un ciervo sagrado".
    • "Verano infernal".

    9 de mayo

    • "La canción del samurái".

    13 de mayo

    • "EE. UU. contra el mundo: cuatro años con la selección masculina de fútbol".

    • "Revenge".

    14 de mayo

    • "Presa 951".

    15 de mayo

    • "Hit Man: asesino por casualidad".
    • "La sustancia".

    22 de mayo

    • "Ravalear".

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