Estrenos de cine: "El diablo viste a la moda 2" llega a las salas con toda la nostalgia y el elenco original

A dos décadas del fenómeno que unió moda y cine como nunca antes, " El diablo viste a la moda " prepara su regreso con una secuela que no solo capitaliza la nostalgia, sino que busca dialogar con las audiencias actuales.

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Con estreno previsto en cines para este 30 de abril, "El diablo viste a la moda 2" reúne nuevamente a su elenco central: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Bajo la dirección de David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna, el proyecto retoma el pulso de una historia que, en su primera entrega, recaudó más de 326 millones de dólares a nivel global y consolidó a Miranda Priestly como uno de los personajes más icónicos del cine.

Para irnos preparando, recomendamos ver la película original en Disney+, la plataforma en la que estará disponible la secuela luego de su paso por las salas de cine.

La secuela sitúa la historia veinte años después del ingreso de Andy Sachs al universo de Runway. Aquella joven periodista que despreciaba la moda regresa ahora con una identidad profesional consolidada, en un contexto donde el ecosistema editorial enfrenta desafíos estructurales.

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Miranda Priestly, nuevamente interpretada por la insuperable Meryl Streep (rol que le valió una nominación al Oscar), debe navegar una industria en transición, marcada por la digitalización y la pérdida de influencia de las revistas impresas. El reencuentro con Andy no será el único frente: Emily Charlton, la exasistente convertida en figura clave dentro de una marca de lujo, se posiciona como contrapunto en esta nueva dinámica de poder.

El relato se despliega entre Nueva York y locaciones europeas como Milán y el lago de Como.

Además del cuarteto protagónico, la producción incorpora nombres como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux y B. J. Novak.

Primeras reacciones

Antes de su estreno, la película ya fue presentada a la prensa especializada, generando una oleada de primeras impresiones que van en contra de las especulaciones de un posible fracaso en taquilla.

El periodista Daniel Baptista describió el filme como “divertida y enérgica”, destacando que funciona como un regreso orgánico para sus protagonistas. En su evaluación, subrayó además que resulta familiar “en el mejor sentido”, sugiriendo que la secuela entiende el valor emocional de su material de origen.

Desde Variety, la editora Jazz Tangcay fue más enfática: calificó la película como “fenomenal” y elogió especialmente el trabajo de Brosh McKenna, al señalar que el guion es “afilado y ágil”. En una segunda apreciación, amplió: “La secuela perfecta que superó todas las expectativas. El guion de Aline Brosh McKenna es ingenioso y mordaz. Lo citaremos durante años. El vestuario es deslumbrante y la banda sonora es espectacular”.

Por su parte, Alex Werpin, editor de The Hollywood Reporter, introdujo un matiz más analítico al definir la película como una “parodia mediática” del mundo editorial. “Todo periodista que la vea se estremecerá al reconocerse en ella. ‘El diablo viste a la moda 2′ no tiene derecho a ser tan buena como lo es”, afirmó.

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El peso del legado de "El diablo viste a la moda"

El atractivo de "El diablo viste a la moda" nunca residió únicamente en su representación del mundo de la moda. Conserva una vigencia que trasciende generaciones.

En la película original, Andy Sachs abandonaba Runway tras comprender el costo de su ascenso, eligiendo retomar su camino como periodista. Ese final abre ahora una pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando el éxito ya no es una promesa, sino un hecho consumado?

La secuela parece consciente de ese interrogante. En lugar de replicar la fórmula, apuesta por explorar las consecuencias del tiempo: personajes que evolucionaron y industrias que mutaron.