28 de abril de 2026 - 21:45

Wanda Nara debuta en el cine con "¿Quieres ser mi hijo?": primeras imágenes de la comedia romántica

La modelo argentina llega a la pantalla grande con un elenco lleno de figuras reconocidas. En el film, Wanda Nara es una mujer de 40 años que se enamora de su joven vecino (un cantante argentino).

Wanda Nara en ¿Quieres ser mi hijo?

Wanda Nara en ¿Quieres ser mi hijo?

Foto:

Gentileza NA
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Wanda Nara dio el salto a la pantalla grande y ya se conocieron las primeras imágenes de la película que la tienen como protagonista. Se trata de una comedia romántica que marca el debut en el cine y la muestra en un rol completamente distinto al que venía desarrollando en televisión.

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El proyecto comenzó a tomar forma con el inicio del rodaje y cuenta con un elenco que combina figuras reconocidas. En el film, Wanda interpreta a una mujer de 40 que se enamora de su joven vecino -Agustín Bernasconi-, a quien le pide que finja ser su hijo para obtener un empleo en una empresa.

Wanda Nara en ¿Quieres ser mi hijo?
Wanda Nara en ¿Quieres ser mi hijo?

Wanda Nara en ¿Quieres ser mi hijo?

De qué se trata la comedia romántica de Wanda Nara

Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, este lunes comenzó el rodaje de “¿Quieres ser mi hijo?”, la comedia romántica familiar que cuenta con la participación de Jean Pierre Noher y Charo López, entre otros actores.

Wanda Nara interpretará a Lucía, una mujer que descubre la infidelidad de su pareja (Jean Pierre Noher) y que la obliga a volver a su vida de soltera. En esta vida, se ve envuelta en una situación romántica con su vecino, un joven de 23 años al que le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral.

La mediática expresó su felicidad por debutar en el cine: “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día; iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días, y hacer una película es un esfuerzo enorme que solo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso”.

Wanda Nara y Agus Bernasconi en ¿Quieres ser mi hijo?
Wanda Nara y Agus Bernasconi en ¿Quieres ser mi hijo?

Wanda Nara y Agus Bernasconi en ¿Quieres ser mi hijo?

En la misma línea, celebró que el nuevo proyecto llega en un momento bisagra de su carrera, después de liderar el rating en Telefe: "Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy; busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más.

Este es un nuevo desafío en mi vida y, como todo lo que hago, con muchísima pasión. Siento mucho agradecimiento por la oportunidad y la confianza y, como siempre, dejo todo en cada cosa que hago”.

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