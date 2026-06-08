Maxi López habló de todo: su relación actual con Wanda Nara y cómo será su cobertura del Mundial

Hace apenas unos años, pensar en Maxi López como una figura de la televisión parecía improbable. Sin embargo, su participación en " MasterChef Celebrity " no solo lo convirtió en uno de los personajes más queridos del reality gastronómico, sino que también marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

Conocido durante décadas por su carrera como futbolista, López encontró en la pantalla chica una faceta hasta entonces desconocida para el gran público. Su paso por el programa de Telefe le permitió mostrarse lejos de los escándalos mediáticos que durante años rodearon su separación de Wanda Nara y acercarse a una audiencia que descubrió una versión más relajada y auténtica del exdelantero.

La experiencia fue tan transformadora que terminó influyendo en decisiones importantes de su vida. En pareja con Daniela Christiansson y padre de cinco hijos, López optó por radicarse nuevamente en la Argentina para desarrollar esta nueva etapa profesional y, al mismo tiempo, estar más cerca de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tuvo con Wanda Nara.

Durante la presentación de la cobertura de Telefe para el Mundial 2026 , evento en el que participó junto a otros integrantes de la señal, López dio una entrevista a Clarín e hizo un balance de su paso por "MasterChef Celebrity" y destacó especialmente el afecto recibido por parte del público.

"Es algo que nunca me imaginé. Yo sabía lo que podía dar por mi personalidad, pero jamás pensé que iba a recibir tanto amor y afecto por parte de la gente, que pudo conocerme más de cerca, de una forma más íntima, y ver las cosas que me pasaban en el día a día", señaló.

image

El exfutbolista aseguró que ese cariño continúa manifestándose en cada salida a la calle. Según explicó, el programa permitió que la audiencia descubriera aspectos de su personalidad que antes permanecían ocultos. "Al cariño lo veo cada vez que salgo a la calle. Tanto los más chicos como los adultos se acercan con mucho afecto. El programa, sin dudas, me acercó muchísimo a ellos porque pudieron conocerme tal como soy. Quizás antes yo tampoco mostraba demasiado y ahora reconocen mi voz, cómo me manejo y cómo me comporto. Y hoy siento que la gente conecta conmigo y me demuestra un cariño enorme", afirmó.

Más allá de la popularidad obtenida, López destacó los aprendizajes que le dejó la competencia culinaria. Enfrentarse a las exigencias del jurado integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui lo impulsó a perfeccionar habilidades que hoy aplica en su vida cotidiana. "Ya cocinaba algo, pero esta experiencia me llevó a otro nivel. Además, hice nuevas amistades y empecé a vivir lo que es la gran familia de Telefe. Y eso me tiene muy contento", sostuvo.

La repercusión de "MasterChef Celebrity" también abrió nuevas puertas laborales. Tras algunas participaciones en contenidos de streaming, López se sumó al ciclo "Andá Pa Allá", el programa digital de Telefe con el que tendrá uno de los desafíos más importantes de esta nueva etapa: cubrir por primera vez una Copa del Mundo.

A partir del 11 de junio, el exdelantero integrará el equipo conformado por Grego Rossello, Claudio "Turco" Husaín, Sarita Sklate y Agusneta para seguir de cerca el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. "Esto es totalmente nuevo para mí. Lo estoy disfrutando muchísimo porque hoy forma parte de mi día a día. Me hace muy feliz. La clave está en disfrutarlo", expresó.

image

Sus expectativas por el Mundial

La posibilidad de asistir a una Copa del Mundo tiene para López un significado especial. Aunque nunca logró disputar el torneo con la selección argentina durante su carrera profesional, ahora tendrá la oportunidad de vivir la máxima cita del fútbol desde otro lugar. "Primero, porque es mi primer Mundial. Y segundo, porque me va a tocar cubrirlo desde afuera de la cancha. La oportunidad me llena de orgullo", confesó.

En cuanto al análisis futbolístico que realizará durante la competencia, adelantó que buscará aportar una mirada equilibrada, basada en la experiencia acumulada a lo largo de casi dos décadas como profesional. "Quiero disfrutarlo. Vamos a afrontar este desafío con los chicos de Andá Pa Allá analizando, partido a partido, todo lo que ocurra, con lógica, cordura y criterio", señaló. Y agregó: "Mi intención es aportar una mirada basada en la experiencia que acumulé dentro de la cancha, para que la gente pueda entender un poco mejor qué siente un futbolista cuando está jugando. No me autopercibo como un exjugador que critica, pero sí tiendo a leer las cosas como están, tanto en lo bueno como en lo malo".

Como si el desembarco en la televisión y el streaming no fuera suficiente, 2026 también le permitió explorar un territorio completamente nuevo: la actuación. López participó junto a Wanda Nara en la serie vertical "Triángulo Amoroso", una producción que juega deliberadamente con los límites entre la ficción y la realidad. La experiencia, además de reflejar el buen vínculo que mantienen actualmente, representó un nuevo desafío para ambos.

"Fue algo increíblemente nuevo. Pero, la verdad es que nos divertimos y disfrutamos mucho. Y, para nosotros, eso fue lo más importante", comentó sobre el proyecto. Fiel a su estilo relajado y al humor que mostró durante su paso por la televisión, López cerró con una definición divertida sobre su incursión actoral: "Me siento como un verdadero actor. Me siento un galán".