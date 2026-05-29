Picante denuncia de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro a Wanda Nara: "Fue un arreglo"

La diva de los almuerzos criticó la decisión de APTRA y opinó que ella debió ser la ganadora del premio a mejor conductora.

Mirtha Legrand apuntó contra APTRA y cuestionó el premio que ganó Wanda Nara a mejor conductora. Durante una conferencia de prensa, la diva de los almuerzos lanzó una frase que rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo: “Eso fue un arreglo, algún día sabremos qué pasó ahí”.

La conductora fue consultada sobre la consagración de Wanda y no ocultó sus sospechas respecto al resultado. “Ella misma se sorprendió, dijo que tenía preparado el discurso para otro premio”. Además, cuando le preguntaron quién debió recibir el premio, respondió sin dar vueltas y fiel a su estilo: “Mirtha Legrand”.

Embed FURIA DE MIRTHA LEGRAND POR EL MARTÍN FIERRO DE WANDA: "HUBO UN ARREGLO, ALGÚN DÍA SABREMOS QUÉ PASÓ"@DesayunoOk @PamelaDav pic.twitter.com/5EgVF2NJTy — América TV (@AmericaTV) May 29, 2026

La madre de Wanda respondió a las críticas Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, se expresó en redes sociales y respaldó públicamente a su hija, defendiendo la legitimidad de la votación realizada por los miembros de APTRA.

Nora Colosimo Nora Colosimo defendió a su hija, Wanda Nara Instagram | @wanda_nara "La envidia que manejan. No necesitas la aprobación de colegas o artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos. La mejor conductora 2026 es Wanda, la gente te eligió primero con picos de raiting de 14. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu raiting. Soporten. Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar", señaló Colosimo en un posteo de Nara en Instagram.