29 de mayo de 2026 - 18:52

Picante denuncia de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro a Wanda Nara: "Fue un arreglo"

La diva de los almuerzos criticó la decisión de APTRA y opinó que ella debió ser la ganadora del premio a mejor conductora.

Mirtha Legrand denunció que el Martin Fierro de Wanda Nara fue un arreglo

Mirtha Legrand denunció que el Martin Fierro de Wanda Nara "fue un arreglo"

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Mirtha Legrand apuntó contra APTRA y cuestionó el premio que ganó Wanda Nara a mejor conductora. Durante una conferencia de prensa, la diva de los almuerzos lanzó una frase que rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo: “Eso fue un arreglo, algún día sabremos qué pasó ahí”.

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La conductora fue consultada sobre la consagración de Wanda y no ocultó sus sospechas respecto al resultado. “Ella misma se sorprendió, dijo que tenía preparado el discurso para otro premio”. Además, cuando le preguntaron quién debió recibir el premio, respondió sin dar vueltas y fiel a su estilo: “Mirtha Legrand”.

La madre de Wanda respondió a las críticas

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, se expresó en redes sociales y respaldó públicamente a su hija, defendiendo la legitimidad de la votación realizada por los miembros de APTRA.

Nora Colosimo
Nora Colosimo defendió a su hija, Wanda Nara

Nora Colosimo defendió a su hija, Wanda Nara

"La envidia que manejan. No necesitas la aprobación de colegas o artistas. La gente ya te eligió, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria, ni otros títulos. La mejor conductora 2026 es Wanda, la gente te eligió primero con picos de raiting de 14. Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu raiting. Soporten. Este año a ver si trabajan educación algunos en TV, dado que no la escucharon, no la saludaron, poco profesionales y después quieren ganar", señaló Colosimo en un posteo de Nara en Instagram.

Mirtha Legrand habló sobre su carrera

Más allá de la polémica, Mirtha también habló sobre su presente personal y llevó tranquilidad respecto a su estado de salud. En una reciente entrevista aseguró que se encuentra bien físicamente y confesó que el único aspecto que le genera cierta impresión es la cercanía de sus 100 años.

“El centenario me asusta, pero por el número nada más”, expresó la diva, quie atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera y continúa al frente de sus tradicionales programas de televisión.

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