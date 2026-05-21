"Una cachetada al buen gusto": Beto Casella destrozó a Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro

La consagración de Wanda Nara como mejor conductora en los Premios Martín Fierro 2026 desató una fuerte polémica en el mundo del espectáculo y provocó una ola de críticas. Una de las voces más duras fue la de Beto Casella, quien cuestionó la elección y aseguró que el premio representó “una irrespetuosidad” hacia figuras históricas de la televisión argentina.

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El conductor volvió a apuntar contra Wanda luego de la ceremonia y criticó lo que consideró un intento de instalarla como “la nueva diva” de la pantalla chica. “ La gente apostaba a Moria, a lo lógico . Resultó casi una irrespetuosidad esa estatuilla”, afirmó en diálogo con el programa Intrusos, en referencia a Moria Casán.

Casella aclaró que no mantiene problemas personales con Wanda Nara, aunque sostuvo que el reconocimiento fue exagerado. “Nunca me tomo demasiado en serio las estatuillas porque suelen ajustarse a intereses. No tengo nada en contra de Wanda, pero fue como una bofetada al buen gusto y al respeto por las trayectorias”, lanzó.

Uno de los puntos más explosivos de sus declaraciones apareció cuando comparó el fenómeno mediático de Wanda con el de Susana Giménez. Según Casella, intentar posicionarla como heredera de las grandes figuras históricas de la televisión resulta forzado.

“Nos quieren instalar que es la nueva diva. A Susana la convocaron para ‘Hola Susana’ cuando ya era Susana Giménez, no venía de dos relaciones con futbolistas, tenía una carrera”, disparó el conductor.

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Además, planteó que tal vez ya no vuelvan a existir figuras con el nivel de popularidad que alcanzaron íconos televisivos de otras décadas. “Quizás ya no haya más Susanas. Es probable que tengamos pequeñas divas que nunca alcancen ese nivel de estrellato”, analizó.

Dudas sobre APTRA y sospechas detrás de los premios

Las críticas de Casella no se limitaron únicamente a Wanda Nara. También deslizó sospechas sobre la transparencia en las decisiones de APTRA y recordó una situación ocurrida en la edición anterior de los Martín Fierro.

“El año pasado, estando en El Nueve, ocurrieron cosas extrañas con el oro, según me comentaron varios miembros de APTRA. Era nuestro al mediodía y, aparentemente, hubo intervenciones que hicieron que se lo otorgaran a otro”, reveló.

Las declaraciones alimentaron aún más la controversia que rodeó a la ceremonia 2026. Mientras algunos defienden la elección de Wanda como una figura conectada con el público joven y las redes sociales, otros consideran que se desvalorizó la trayectoria de conductoras históricas para premiar a una personalidad mediática.

La reacción desafiante de Wanda Nara tras las críticas

Lejos de mantenerse en silencio, Wanda Nara respondió a los cuestionamientos desde sus redes sociales. La empresaria llegó a la gala acompañada por sus hijas y por su madre, Nora Colosimo, y decidió registrar personalmente toda la intimidad de la ceremonia.

Desde el backstage hasta la alfombra roja y los festejos posteriores en un hotel de Puerto Madero, Wanda grabó distintos momentos de la noche y luego compartió un video resumen en redes sociales.

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Junto al material publicó una frase que rápidamente se viralizó: “¿Alguien cura el mal de ojo?”. Con ese mensaje, dejó en claro que no piensa retroceder frente a las críticas y reforzó una imagen desafiante frente a sus detractores.

Entre quienes salieron a respaldarla estuvieron Kennys Palacios, Grego Roselló, Mar Tarrés y su hermana Zaira Nara, quien comentó con ironía: “Pasame nombre completo”.