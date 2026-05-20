Wanda Nara celebró su Martín Fierro en pijama y junto a sus hijas, lejos de las críticas

Luego de convertirse en una de las grandes protagonistas de los Premios Martín Fierro , Wanda Nara compartió imágenes de su festejo íntimo desde su casa. La conductora dejó en claro que eligió enfocarse en la celebración pese a las críticas que surgieron tras su consagración.

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La conductora publicó distintas fotos y videos en sus redes sociales luego de recibir el premio a “Mejor Conductora” , categoría que generó repercusiones y comentarios divididos dentro del mundo del espectáculo.

En las imágenes compartidas por la empresaria se la puede ver descansando en la cama junto a sus hijas, con las estatuillas apoyadas sobre sábanas blancas. Para ese momento eligió un look relajado compuesto por un pijama de dos piezas con rayas verticales en tonos rosa pastel y blanco.

La camisa de mangas cortas incluyó botones delanteros y el pantalón mantuvo el mismo diseño. Sus hijas también aparecieron en la escena con outfits similares: Isabella lució un conjunto rayado en sintonía con el de su madre, mientras que Francesca optó por un pijama rosa con estampado de cerezas.

Wanda Nara ganadora del Martin Fierro a mejor conductora Wanda Nara ganadora del Martin Fierro a mejor conductora: despertó contenta, en pijama y con sus hijas. Instagram / @wanda_nara

Cómo fue el look de Wanda Nara en los Martín Fierro

Durante la ceremonia, Wanda Nara apostó por un vestido exclusivo de la firma GONE, con una silueta sirena en color marfil y detalles de corset estructurado con acordonado en la espalda. El diseño incluyó capas de gasa y tul drapeado sobre los hombros, además de una falda de caída fluida con cola extensa.

El beauty look estuvo marcado por el cabello rubio suelto con ondas amplias y un maquillaje clásico con sombras claras, pestañas definidas y labios con acabado gloss natural.

Wanda Nara ganadora del Martin Fierro a mejor conductora Wanda Nara ganadora del Martin Fierro a mejor conductora, lució un vestido elegante de GONE. Instagram / @wanda_nara

La polémica por el premio

Más allá del glamour y el festejo, la entrega de premios estuvo atravesada por comentarios críticos hacia la conductora. Varias figuras del ambiente televisivo manifestaron incomodidad cuando Wanda subió al escenario para recibir la estatuilla y otras cuestionaron públicamente el resultado.

En paralelo, la empresaria publicó un reel en Instagram acompañado de la frase: “Alguien cura el mal de ojo”, donde mostró parte de la preparación previa a la gala y puso el foco en la moda. La polémica también sumó la reacción de Nora Colosimo, madre de Wanda, quien expresó su malestar en redes sociales por las críticas dirigidas hacia su hija.

Sin embargo, la conductora decidió destacar el aspecto positivo de la noche. “Fue una noche hermosa. Estoy feliz. No me lo esperaba. Todos en privado me saludaron y las adoro”, afirmó ante las cámaras luego de la ceremonia.