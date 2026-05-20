20 de mayo de 2026 - 21:16

Se conoció la verdad: cuál fue la polémica razón por la que Evangelina Anderson lloró en los Martín Fierro

La modelo protagonizó durante la entrega de los Premios Martín Fierro 2026 generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo.

evangelina anderson martin fierro
Por Redacción Espectáculos

El emotivo momento que protagonizó Evangelina Anderson durante la entrega de los Premios Martín Fierro 2026 generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. Después de que las cámaras mostraran a la modelo visiblemente afectada y entre lágrimas en plena ceremonia, César Carozza confirmó que la situación estuvo relacionada con un encuentro entre ambos durante la gala.

Leé además

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de oro.

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026: "Tengo mucho más de lo que me imaginé"

Por Agustín Zamora
georgina barbarossa hablo tras el abrazo con moria casan en los martin fierro: intimas

Georgina Barbarossa habló tras el abrazo con Moria Casán en los Martín Fierro: "Íntimas"

Por Redacción Espectáculos
Evangelina Anderson llorando

El abogado y exrepresentante de Anderson contó cómo fue el primer cruce que tuvieron esa noche luego de un prolongado distanciamiento. Según explicó, el encuentro ocurrió apenas ingresó al evento.

El reencuentro entre Evangelina Anderson y César Carozza

Entré, me la crucé y seguí mi camino. Se acercó y me preguntó si no pensaba saludarla. Le di un beso y seguí de largo porque tenía que entrar”, relató Carozza al recordar el momento inicial.

Más tarde, según explicó, la modelo volvió a acercarse para intentar conversar con él y allí intervino un productor para mediar entre ambos. El vínculo entre Anderson y Carozza no solo había sido profesional, sino también personal durante muchos años.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Gente (@revistagenteok)

“22 años estuvimos juntos, trabajando. Y como familia y como amigos”, recordó el exmánager.

Las disculpas de Evangelina Anderson

Durante la conversación que mantuvieron en la ceremonia, Anderson le pidió disculpas por un conflicto que habría provocado el alejamiento entre ambos. Carozza aseguró que la modelo reconoció haberse equivocado.

“Me pidió disculpas. Por suerte reconoció que se equivocó”, sostuvo.

El abogado también reveló que una de las situaciones que más le dolió fue que Anderson creyera que él había filtrado información vinculada a su separación de Martín Demichelis.

Evangelina Anderson

Qué dijo César Carozza sobre la reconciliación

Carozza admitió que el episodio lo afectó emocionalmente y dejó abierta la posibilidad de recomponer el vínculo con la modelo después de años de distanciamiento.

Me afectó mucho que pensara que yo podría haber sido el que había hablado de algo que no había hablado”, expresó.

Además, contó que ambos acordaron reencontrarse próximamente para conversar con más tranquilidad fuera del contexto de la premiación.

Quedamos que íbamos a tomar un café”, explicó. Antes de cerrar el tema, el exmánager destacó una frase que, según él, marcó el tono emocional del reencuentro. “Me dijo que todo este tiempo me necesitó mucho”, concluyó sobre la charla que mantuvo con Evangelina Anderson.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fede Bal y Evelyn Botto terminaron juntos la noche de los Premios Martín Fierro.

Quiénes son los famosos que salieron juntos de la gala de los Martín Fierro: "Dentro y fuera de la ceremonia"

Por Agustín Zamora
Martín Trinche Dardik

Martín "Trinche" Dardik llega a Mendoza con Probando Gambetas: "La comedia necesita experimentarse en vivo"

Por Carina Bruzzone
ricardo darin y varios actores le declaran la guerra a la ia: vos estarias siendo enganado

Ricardo Darín y varios actores le declaran la guerra a la IA: "Vos estarías siendo engañado"

Por Redacción Espectáculos
Wanda subió un reel a Instagram con el comentario: “Alguien cura el mal de ojo”.

Wanda Nara celebró su Martín Fierro en pijama y junto a sus hijas, lejos de las críticas

Por Redacción Espectáculos