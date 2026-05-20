Se conoció la verdad: cuál fue la polémica razón por la que Evangelina Anderson lloró en los Martín Fierro

El emotivo momento que protagonizó Evangelina Anderson durante la entrega de los Premios Martín Fierro 2026 generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo. Después de que las cámaras mostraran a la modelo visiblemente afectada y entre lágrimas en plena ceremonia , César Carozza confirmó que la situación estuvo relacionada con un encuentro entre ambos durante la gala.

Georgina Barbarossa habló tras el abrazo con Moria Casán en los Martín Fierro: "Íntimas"

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026: "Tengo mucho más de lo que me imaginé"

El abogado y exrepresentante de Anderson contó cómo fue el primer cruce que tuvieron esa noche luego de un prolongado distanciamiento. Según explicó, el encuentro ocurrió apenas ingresó al evento.

“ Entré, me la crucé y seguí mi camino . Se acercó y me preguntó si no pensaba saludarla. Le di un beso y seguí de largo porque tenía que entrar”, relató Carozza al recordar el momento inicial.

Más tarde, según explicó, la modelo volvió a acercarse para intentar conversar con él y allí intervino un productor para mediar entre ambos. El vínculo entre Anderson y Carozza no solo había sido profesional, sino también personal durante muchos años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gente (@revistagenteok)

“22 años estuvimos juntos, trabajando. Y como familia y como amigos”, recordó el exmánager.

Las disculpas de Evangelina Anderson

Durante la conversación que mantuvieron en la ceremonia, Anderson le pidió disculpas por un conflicto que habría provocado el alejamiento entre ambos. Carozza aseguró que la modelo reconoció haberse equivocado.

“Me pidió disculpas. Por suerte reconoció que se equivocó”, sostuvo.

El abogado también reveló que una de las situaciones que más le dolió fue que Anderson creyera que él había filtrado información vinculada a su separación de Martín Demichelis.

Evangelina Anderson

Qué dijo César Carozza sobre la reconciliación

Carozza admitió que el episodio lo afectó emocionalmente y dejó abierta la posibilidad de recomponer el vínculo con la modelo después de años de distanciamiento.

“Me afectó mucho que pensara que yo podría haber sido el que había hablado de algo que no había hablado”, expresó.

Además, contó que ambos acordaron reencontrarse próximamente para conversar con más tranquilidad fuera del contexto de la premiación.

“Quedamos que íbamos a tomar un café”, explicó. Antes de cerrar el tema, el exmánager destacó una frase que, según él, marcó el tono emocional del reencuentro. “Me dijo que todo este tiempo me necesitó mucho”, concluyó sobre la charla que mantuvo con Evangelina Anderson.