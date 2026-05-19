19 de mayo de 2026 - 01:30

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026: "Tengo mucho más de lo que me imaginé"

El Martín Fierro de Oro 2026 coronó el cierre de la gala en el Hotel Hilton de Buenos Aires, con transmisión por Telefe y la conducción de Santiago del Moro.

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de oro.

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de oro.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Todos los ganadores de la 54° edición de los Martín Fierro.

Uno por uno, todos los ganadores de la 54° edición de los Martín Fierro

Por Agustín Zamora
Los mejores looks de los Martín Fierro 2026.

Los mejores looks de la alfombra roja de los Martín Fierro 2026

Por Agustín Zamora

La estatuilla, que se entrega por primera vez desde 1992, es un reconocimiento honorífico a una figura o producción destacada en la televisión argentina. Se considera como “el o la mejor entre los mejores” y se dispone al final de la ceremonia, sin nominaciones previas, por lo que la expectativa siempre se mantiene en niveles altos hasta el cierre.

Con este premio, desde APTRA destacaron el trabajo y la trayectoria del conductor de "Es mi sueño". Esto resultó una sorpresa para los presentes y dejó a más de uno sin palabras. Cuando el galardonado subió al escenario, emitió un emotivo discurso de agradecimiento.

Guido Kaczka no pudo contener la emoción

Visiblemente emocionado, Kazcka, quien esta misma noche antes se había quedado con el premio de la categoría "Labor en conducción masculina", subió al escenario para recibir el máximo galardón de manos de Santiago del Moro, quien lo ganó en 2025.

"Muchísimas gracias. La tele es mi vida. Gracias a ElTrece. Mi hobby es mi trabajo. Hago lo que me gusta y además me pagan por eso y puedo vivir de esto. Soy muy agradecido. Tengo mucho más de lo que me imaginé", fueron las primeras palabras del también productor al recibir el premio.

Guido Kaczka
Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de oro.

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de oro.

Guido Kazcka
Guido Kazcka ganó el Martín Fierro de oro.

Guido Kazcka ganó el Martín Fierro de oro.

Con el Oro en manos del conductor, concluyó una de las citas anuales más vibrantes del espectáculo nacional. La gala de este año no solo premió el talento y el esfuerzo detrás de cada ciclo, sino que demostró que, frente a las nuevas plataformas digitales, la televisión tradicional mantiene su mística.

Todos los ganadores de los Martin Fierro 2026

  • Cultural / educativo: Tierras (Telefe)
  • panelista femenina: Analía Franchín (A la Barbarossa – Telefe)
  • Aviso publicitario: Decíselo, Quilmes (AB InBev – La América)
  • Musical: La peña de Morfi (Telefe)
  • Viajes / turismo: Por el mundo (Telefe)
  • Big show: Otro día perdido (eltrece)
  • Cronista/ movilero: Alejandro Guatti (Intrusos – América)
  • Noticiero diurno: Telenueve al mediodía (elnueve)
  • Mejor actor: Luciano Cáceres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
  • Deportivo: ACTC Media TV (Televisión Pública)
  • Gastronomía: Ariel en su salsa (Telefe)
  • Branded content: Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
  • Mejor actriz: Gimena Accardi (La voz ausente – eltrece)
  • Interés general: LAM (América)
  • Reality: MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Director: Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – elnueve)
  • Labor periodística masculina: Rolando Graña (América noticias y GPS – América
  • Jurados: Damián Betular; Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef Celebrity – Telefe)
  • Magazine: Cortá por Lozano (Telefe)
  • Revelación: Ian Lucas (MasterChef Celebrity – Telefe)
  • Director de no ficción: Claudio Cuscuela (Otro día perdido – eltrece
  • Autor / guionista: Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – eltrece)
  • Labor humorística:Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – eltrece)
  • Labor en conducción femenina: Wanda Nara (MasterChef Celebrity – Telefe)
  • Humorístico / de actualidad: Polémica en el bar (América)
  • Noticiero nocturno: Telefe noticias (Telefe)
  • Entretenimientos: Buenas noches familia (eltrece)
  • Ficción: Tafí Viejo, verdor sin tiempo (elnueve)
  • Periodístico: Opinión pública (elnueve)
  • Panelista masculino: Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América
  • Labor periodística femenina: Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – eltrece)
  • Labor en conducción masculina: Guido Kaczka (The balls, Buenas noches familia y The floor, la conquista – eltrece)
  • Futbolístico: Mundial de clubes (Telefe)
  • Programa de servicios: ADN Buena Salud (Televisión Pública) / Aire de campo (Televisión Pública)

  • Producción integral: La voz argentina (Telefe)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nuevo exabrupto de Milei: llamó “mierdosa” a Viviana Canosa en redes sociales. 

Milei insultó a Viviana Canosa tras el discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro

Por Redacción Política
La 54° gala de los Martín Fierro reencontró en el escenario a Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa.

Son mujeres del espectáculo: la reconciliación de Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa

Daniel Vila defendió el periodismo en el homenaje por los 60 años de América TV..

Daniel Vila reivindicó el periodismo durante el homenaje a América TV en los Martín Fierro

Dario Lopilato llegó con muletas a la gala de los Martín Fierro.

La verdad detrás de la aparición en muletas de Darío Lopilato en los Martín Fierro: "Me rompí la patita..."