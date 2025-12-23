23 de diciembre de 2025 - 11:59

Fede Vigevani incomodó a Ian Lucas en Vélez con una pregunta sobre Evangelina Anderson

El youtuber llenó Vélez y aprovechó el momento para preguntarle a su amigo por el romance con la modelo.

Ian Lucas y Fede Vigevan
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El show de Fede Vigevani en el estadio de Vélez no solo marcó el cierre de un año consagratorio para el creador de contenido, sino que también dejó uno de los momentos más comentados. Ante un estadio colmado, el youtuber sorprendió con una escena que combinó humor y guiños a la farándula local.

Con más de setenta millones de suscriptores, Vigevani demostró que su fenómeno excede la pantalla. El espectáculo tuvo despliegue técnico, invitados de alto perfil y una conexión permanente con el público.

Entre los convocados estuvo Ian Lucas, amigo cercano de Fede y actual participante de MasterChef Celebrity, cuya presencia no pasó desapercibida. Apenas apareció en escena, los gritos y los flashes dejaron en evidencia el interés que despierta su figura, potenciado en las últimas semanas por los rumores que lo vinculan con Evangelina Anderson.

Wanda Nara, una de las invitadas al Vélez de Fede Vigevani

La dinámica del show tomó un giro inesperado con la aparición de Wanda Nara, conductora del reality de cocina y figura central del espectáculo mediático. Su ingreso generó una ovación inmediata.

¡La jefa! ¿Cómo está la jefa?”, exclamó Ian, visiblemente entusiasmado. Wanda respondió con afecto y espontaneidad: “¡Qué feliz que estoy acá con ustedes, chicos! No sé lo que vine a hacer, pero siempre estoy para un amigo como Ian, lo sabés, amigo”.

Sobre el escenario, los protagonistas propusieron una competencia de tiros libres de básquet. La consigna era clara: quien encestara podía hacerle una pregunta al otro. El público entendió rápido hacia dónde apuntaba la expectativa.

La pregunta sobre Evangelina Anderson en un Vélez colmado

Sin embargo, los lanzamientos de Wanda no entraron y la tensión creció. En ese contexto, Fede tomó el micrófono y lanzó la pregunta que muchos esperaban escuchar: “Wanda, todo el Vélez y yo queremos saber... ¿Qué está pasando con Evangelina Anderson?”. El estadio explotó en risas y aplausos.

Ian quedó expuesto y buscó esquivar el momento, mientras Wanda intervino con picardía: “A partir de ahora soy tu mejor amiga porque yo no te pregunté eso”. Entre risas, Ian señaló a Fede y respondió: “Sí, fuiste vos”. Y cerró con humor: “Ahora mi mejor amiga es Wanda”.

El ida y vuelta continuó con frases que mantuvieron la intriga hasta que Ian decidió hablar. “Yo ya dije que era la mujer más linda de la Argentina. La queremos mucho, la queremos mucho. Somos compañeros”, expresó, sin avanzar más allá de esa definición. El público respondió con aplausos y el clima se distendió.

El cierre llegó con una imagen que terminó de sellar la noche. Emma “Abrojito” Demichelis, hija de Evangelina Anderson, subió al escenario para bailar junto a Ian y La Joaqui el tema “TikTok”. Shaina, hija de la cantante, también se sumó. El estadio celebró la escena, que combinó música, emoción y un mensaje implícito de cercanía, en una noche que dejó mucho más que un show.

