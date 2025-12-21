21 de diciembre de 2025 - 11:45

En medio de "otro romance", una foto reaviva la reconciliación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La modelo reposteó una publicación de su hija Lola, donde se observa que el clan familiar se reencontró después de varios meses. A ella la vinculan con Ian Lucas, el popular youtuber y su compañero en MasterChef Celebrity.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Por Redacción Espectáculos

Una foto volvió a poner bajo la lupa la relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis. La aparición de la modelo junto al exentrenador de River en una foto familiar publicada en redes sociales por una de sus hijas despertó especulaciones sobre un posible acercamiento y/o reconciliación.

El posteo fue realizado este sábado por Lola Demichelis, luego de varios meses de distancia entre sus padres y en medio de rumores que vinculan sentimentalmente a ella con otra persona. La niña saludó a su padre por su cumpleaños con una imagen en la que aparece el grupo familiar completo.

En la foto se los ve a Evangelina, Martín y a sus hijos Bastian, Lola y Emma, una postal que llamó la atención por tratarse del primer reencuentro público tras la separación.

La foto compartida por Lola Demichelis y reposteda por Evangelina Anderson.

Evangelina Anderson compartió la foto

La ruptura entre ambos se había confirmado en agosto de este año, luego de versiones de infidelidad que circularon cuando él se desempeñaba como director técnico de Rayados de Monterrey. Tras regresar a Argentina, la pareja puso fin a una relación de 18 años y comenzó los trámites de divorcio.

El gesto que avivó aún más las versiones fue que la propia Evangelina compartió la imagen en sus historias de Instagram, aunque sin dedicarle un mensaje a su exmarido. Esa acción fue interpretada por muchos como una señal de acercamiento y una posible intención de recomponer el vínculo.

Posible romance entre Evangelina Anderson y Ian Lucas

La fotografía se dio además en un contexto mediático particular, ya que en los últimos días crecieron los rumores que vinculan sentimentalmente a Anderson con Ian Lucas, el popular youtuber y compañero en MasterChef Celebrity. La versión tomó fuerza luego de que Yanina Latorre hiciera referencia al tema.

Incluso, la atención se centró en un video de ambos en una salida nocturna en la que se los vio muy cerca, lo que alimentó especulaciones sobre un romance. Los dos estuvieron en el mismo boliche y alguien que se encontraba en el lugar capturó una escena que muchos interpretaron como un beso.

Evangelina Anderson y Ian Lucas
