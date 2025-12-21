21 de diciembre de 2025 - 12:59

El romántico momento entre Agustín Monzón y Julieta Rossi, la expareja de Fernando Báez Sosa

Luego de caer por decisión ante Franco Bonavena en el Párense de Manos III, el boxeador le pidió ser su novia a la bailarina Julieta Rossi arriba del ring, ante miles de personas en el estadio de Huracán.

Foto:

Julieta Rossi y Fernando Báez Sosa.&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La velada del Párense de Manos III tuvo un momento romántico cuando Agustín Monzón, nieto de Carlos Monzón, sorprendió al público con una propuesta de noviazgo a Julieta Rossi, la joven bailarina que fue pareja de Fernando Báez Sosa.

El momento ocurrió arriba del ring, minutos después de que Monzón perdiera por decisión de los jueces ante Franco Bonavena, nieto de Oscar Bonavena. Tras el fallo, ambos pugilistas se saludaron con respeto y destacaron el valor simbólico del cruce, que enfrentó a dos apellidos históricos del boxeo argentino.

Con el micrófono en mano, el ex participante de Survivor agradeció a su equipo y al propio Bonavena, y aclaró que no existía rivalidad personal entre ellos. Luego, anunció que quería "llevarse una victoria emocional" y llamó al cuadrilátero a Rossi, quien lo acompañó durante todo el proceso de preparación para la pelea.

Ante miles de espectadores, Monzón le pidió que fuera su novia. Ella subió al ring, lo abrazó y sellaron el momento con un beso, mientras el estadio acompañaba con aplausos. El gesto se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del evento.

Quién es Julieta Rossi

Julieta Rossi, de 23 años, es una bailarina de danza urbana que se especializa en reggaetón, urbano, heels y femme style, y desarrolla su carrera como docente, coreógrafa y performer. En redes sociales suma más de 380 mil seguidores.

En su trayectoria como bailarina participó en shows y videoclips junto a artistas como Ecko, Connie Isla, Marty D, Yas Gagliardi, Aitana y Flor Vigna. Hace poco participó de los Premios Ídolo 2025. Además, se formó en Los Ángeles, donde entrenó en el Millennium Dance Complex.

La joven fue pareja de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell en 2020. Tras ese hecho, atravesó el duelo de forma privada y lejos de la exposición mediática, y encontró en la danza un sostén emocional.

Julieta Rossi y Fernando Baéz Sosa
