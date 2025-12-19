Flor Vigna vs Mica Viciconte: el tenso cruce un día previo a la gran pelea de box

La tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo entre streamers y creadores de contenido , organizado por Lucas Rodríguez se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

El día de hoy, los participantes pasaron por la balanza, último encuentro entre contrincantes antes de verse en el ring. Un momento destacado fue el tenso cruce entre Mica Viciconte y Flor Vigna . Ambas se mostraron en un fuerte postura frente a las cámaras, lo que revive una rivalidad histórica que nació en el programa Combate, donde lideraban y competían en equipos distintos.

Flor Vigna, quien ya participó en la edición anterior y logró vencer a la colombiana Manuela QM, registró un peso de 62,800 kg. Por su parte, Mica Viciconte, 0con un pasado relacionado al deporte, dio un peso de 62.300, lo que marcó un destacado descenso desde su peso inicial qie era de 64kg.

Este combate es uno de los más esperados de la noche ya que representa una revancha luego de muchos años que busca ser todo un show en el ring. La pelea entre Vigna y Viciconte esta programada para comenzar alrededor de las 18:30.

Ambas se observaban con sonrisas y miradas desafiantes, incluso Vigna tomó la iniciativa y se acercó a tocar la barbilla de su contrincante con su puño. Viciconte le respondió con una sonrisa. A pesar de las chicanas entre ellas, finalmente se dieron la mano.

Así fue el pesaje de Mica Viciconte y Flor Vigna en la previa de Párense de Manos III. https://t.co/FsZgfbsayd pic.twitter.com/2ue7ljTpqj

Cronograma de las peleas de boxeo

La tercera edición será transmitida en vivo por su canal de Kick y por Telefe. Con un inicio de evento temprano, las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que la transmisión oficial arrancará a las 16.30, con un DJ set a cargo de Vica Bah.

A las 17 tendrá lugar la alfombra roja, con entrevistas a los protagonistas e invitados, y a las 17.45 se dará inicio a la tan esperada velada.

La primera pelea de la noche será a las 18, con el cruce entre Monzón y Bonavena.