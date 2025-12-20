Boxeo: Joshua noqueó a Jake Paul y la pelea dejó una lesión que reavivó la polémica

La noche del viernes en el Kaseya Center de Miami terminó con un desenlace tan contundente como polémico. Anthony Joshua derrotó por nocaut técnico a Jake Paul en el sexto asalto y, horas después, el propio influencer reveló que sufrió una doble fractura de mandíbula producto del golpe final del británico.

La confirmación llegó a través de una radiografía publicada en redes sociales por el estadounidense, quien acompañó la imagen con un mensaje desafiante que rápidamente se volvió viral y generó reacciones encontradas en el mundo del boxeo .

Jake Paul compartió en su cuenta de Instagram la radiografía que evidenció las dos fracturas mandibulares. Junto a la imagen, lanzó una provocación directa: pidió enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez en apenas diez días, una declaración que reforzó su perfil mediático incluso después de la derrota.

La publicación volvió a instalar el foco sobre el riesgo físico real que implica subirse al ring frente a un boxeador de elite, más allá del contexto promocional que rodeó al evento.

Minutos después del combate, todavía sobre el cuadrilátero, Paul reconoció el impacto del nocaut y dejó entrever la gravedad de la lesión. Más tarde , ya con mayor claridad, confirmó que su mandíbula estaba fracturada, aunque lejos de mostrarse abatido, destacó la experiencia.

El estadounidense elogió a Joshua y aseguró que el mayor obstáculo fue el desgaste físico y la potencia del británico, admitiendo que el cansancio fue determinante en el desenlace del combate.

image Jake Paul fue hospitalizado y operado tras el nocaut y la tremenda mano que le colocó el ex campeón mundial en la mandíbula. Gentileza.

Desarrollo desparejo y final anunciado

La pelea mostró desde el inicio una marcada diferencia de jerarquía. Paul optó por una estrategia defensiva, priorizando el movimiento y evitando el intercambio directo, mientras Joshua avanzó con paciencia sin exponerse demasiado.

Con el correr de los rounds, el cansancio del influencer se hizo evidente. En el cuarto asalto cayó en varias ocasiones sin recibir golpes claros, y en el quinto el árbitro Chris Young realizó dos conteos de protección. El cierre llegó en el sexto round, cuando Joshua lo arrinconó, trabajó el cuerpo y conectó el derechazo que terminó la pelea.

image Jake Paul fue operado de urgencia tras el combate, donde sufrió un durísimo nocaut, en un combate sin equivalencias. Donde el espectáculo pesó más que el deporte. Gentileza.

Reglas especiales y diferencias físicas

El combate fue pactado con condiciones particulares. A Joshua se le impuso un límite de peso de 245 libras, pese a tratarse de la categoría pesada. El británico registró 243,4 libras, mientras que Paul pesó 216,6, una diferencia que se hizo sentir a lo largo del enfrentamiento.

Las estadísticas reflejaron un desarrollo con escaso volumen de golpes, aunque la potencia y la experiencia del excampeón terminaron marcando la distancia.

Un resultado que alimenta el debate

La derrota significó la segunda caída profesional para Jake Paul, que construyó su récord ante rivales de procedencia diversa. Para Joshua, en cambio, fue su victoria número 29 como profesional y una reafirmación de su vigencia tras meses de incertidumbre.

Más allá del resultado deportivo, la imagen de la doble fractura de mandíbula volvió a encender la discusión sobre los límites entre el boxeo como espectáculo y el boxeo profesional, una frontera cada vez más difusa en eventos de este tipo.