Voleibol: Tunuyán marca el ritmo del beach vóley nacional

Con la finalización de los torneos indoor, el beach vóley comenzó a vivir semanas de intensa actividad. En ese escenario, Mendoza se posiciona como una de las provincias protagonistas, con Tunuyán como epicentro y con los hermanos Sancer destacándose en los principales torneos del país.

Algo que no es novedad teniendo en cuenta el historial de los jugadores del Valle de Uco en la disciplina donde brillán desde hace más de una década.

El mejor resultado mendocino se dio en el Campeonato Nacional 2025 disputado en Mar del Plat a, organizado por la FeVA en el complejo de Chapadmalal. En la categoría Sub 18, Victoria Sancer y Luz Morales se consagraron campeonas tras vencer en la final a una dupla santafesina.

De esta manera se pone en movimiento el Circuito Nacional de la temporada 2025/2026.

Además, en Sub 16, Catalina Llompart y Ana Paula Roiz alcanzaron el subcampeonato luego de caer en el partido decisivo ante representantes de Santa Fe, que lograron tomarse revancha. En tanto, la dupla mendocina Sub 14 cerró su participación en el cuarto puesto.

image Ramiro Sancer logró el título en la primera etapa del circuito argentino Gentileza.

Palermo también tuvo festejo tunuyanino

La presencia de Tunuyán volvió a sentirse fuerte en Buenos Aires. En el Parque Tres de Febrero, de Palermo, se disputó la primera etapa del Circuito Argentino de Beach Vóley, donde Ramiro Sancer, junto al rionegrino Augusto Sosaya, se quedó con el primer lugar en la rama masculina.

En la competencia femenina, el título fue para la dupla integrada por Fernanda Pereyra y Cristhy Jaramillo.

Se viene la Copa Tunuyán

Como todos los años, Los Manzanitas mueven la actividad en la arena y este fin de semana con la tercera edición de la Copa Tunuyán, un torneo abierto de carácter internacional que se desarrollará entre este sábado y el próximo lunes.

Dos escenarios y clima de verano

El torneo, organizado por Ramiro Sancer, se jugará en dos sedes. La jornada inicial tendrá lugar en el Tiro Club Tunuyán, con una propuesta más recreativa y veraniega, mientras que las instancias finales se disputarán en el Parque de las Vías.

Participación internacional e inscripciones abiertas

Según informaron desde la organización, participarán duplas invitadas de Chile, Uruguay y de distintos puntos de Argentina. Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y los interesados pueden comunicarse al +54 9 2622 56-2785.