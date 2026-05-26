Engañaron a una pareja de jubilados en Tunuyán para robarles y terminaron detenidos

Este jueves, la Policía de Mendoza detuvo a dos sospechosos por engañar y robar a una pareja de jubilados al salir de un banco en Tunuyán. El operativo se llevó a cabo en conjunto con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) del Valle de Uco y el Centro Inteligente de Operaciones (CIO) de la Municipalidad.

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El hecho ocurrió en Avenida San Martín y República del Líbano, cuando las víctimas salían de la entidad bancaria luego de cobrar su jubilación . Según denunciaron, la pareja fue abordada por un hombre, quien les comentó que encontró un monedero con dinero y les propuso compartirlo.

Bajo este engaño, el hombre junto a otra mujer condujeron a las víctimas por distintas calles del centro. En ese momento, los autores aprovecharon para arrebatarles dinero en efectivo, un teléfono celular y otras pertenencias.

Tras un llamado al 911, la Policía activó un operativo de seguimiento mediante cámaras de seguridad del CEO Valle de Uco y del CIO de Tunuyán , lo que permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos y detectar el vehículo presuntamente utilizado durante el hecho.

El dinero recuperado y los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa.

Según señalaron fuentes policiales, las cámaras de seguridad permitieron seguir el desplazamiento de los involucrados por distintos sectores del centro tunuyanino.

Los sospechosos fueron detenidos

Con las características aportadas por las víctimas y el monitoreo en tiempo real, efectivos policiales localizaron a la mujer en inmediaciones de calle Chile y Echeverría. Durante la requisa, personal policial encontró un morral con dinero en efectivo y un teléfono celular que coincidían con los denunciados por la pareja.

Minutos más tarde, personal de la Policía ubicó al segundo sospechoso en la plaza departamental, donde fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 15.

Por disposición de la Ayudantía Fiscal interviniente, ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan las medidas judiciales. El dinero recuperado y los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa.