River Plate: una de cal y otra de arena en el mercado de pases

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo negocia por un futbolista que puede darle el salto de jerarquía que necesita , mientras ve esfumarse otra operación.

River Plate busca cerrar más jugadores para el 2026

River Plate busca cerrar más jugadores para el 2026

Fausto Vera se incorpora a River desde Atlético Mineiro en préstamo por un año con opción de compra.

River asegura su primer refuerzo: Fausto Vera llega para reforzar el mediocampo

es inminente: river plate podria sumar dos refuerzos de jerarquia

Es inminente: River Plate podría sumar dos refuerzos de jerarquía

River intentará una vez más por Aníbal Moreno:

El nombre que comenzó a sonar por los pasillos del Millonario es el volante del Palmeiras de Brasil Aníbal Moreno. Es un viejo anhelo del entrenador, que lo buscó sin éxito en las últimas dos ventanas de incorporaciones. Sin embargo la situación ahora cambió, y al perder terreno en la consideración de Abel Ferreira su salida parece un poco más cercana.

En las anteriores charlas el Verdao expresó que no lo dejaría ir por menos de 10 millones de dólares, y no se mostró interesado en un préstamo. De todas formas, en Núñez volverán a la carga para incoporarlo por un año con una opción de compra, mejorando el monto ofrecido para convencer al club.

Además, apuestan a que el propio futbolista haga fuerza para que se concrete la operación teniendo en cuenta su deseo de contar con más minutos y retomar el buen nivel que mostró en los últimos años.

Se enfría la vuelta de Claudio Echeverri: "El Manchester City no quiere"

El Diablito Echeverri finalmente tuvo su esperado debut en el equipo de Guardiola.

La ilusión del regreso del Diablito sufrió un golpe muy duro, a partir de las declaraciones del representante del jugador Enzo Montepaone. En charla con Bolavip, el empresario confirmó la salida del Bayern Leverkusen, pero descartó un viaje al país.

“Hoy mismo se firmó la rescisión con Leverkusen”, confirmó Montepaone, que luego reconoció que Echeverri quiere volver a River Plate. "Es lo que Claudio quiere, pero no es el deseo de Manchester City. Yo tengo pautadas unas reuniones con los dirigentes y vamos a definir qué será del futuro, pero te anticipo que será en Europa”, marcó.

La negativa al retorno al Millonario se da por la intención del conjunto inglés de mantenerlo en el viejo continente. “Él está muy identificado con el club, ahí prácticamente se formó como jugador y como persona, por eso siempre va a tener el deseo de volver, ahora no va a ser posible, pero porque Manchester City no lo quiere ceder a Sudamérica, sino él estaría encantado”.

Finalmente, el representante lanzó cuales son los dos clubes donde puede jugar el juvenil argentino: “Son dos los equipos que quieren a Claudio. Girona es la opción más concreta, pero tampoco podemos descartar a Villarreal".

