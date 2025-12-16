16 de diciembre de 2025 - 16:34

River Plate acelera por Santino Andino, la joya de Godoy Cruz

El Millonario se suma a la puja por el extremo del Tomba, y quiere incorporarlo para la próxima Liga Profesional y Copa Sudamericana.

Gentileza
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Santino Andino fue, sin dudas, el punto más alto de Godoy Cruz en todo el 2025. Con su frescura rápidamente se ganó un lugar entre los once iniciales, y fue uno de los pocos en no bajar su rendimiento a pesar del flojísimo andar del equipo en la Liga Profesional. Pero ahora su destino parece alejarse del Tomba.

Los detalles de la oferta de River Plate por Santino Andino:

Esta semana, luego de la victoria de José Manzur, desde Núñez finalmente comenzaron las negociaciones para hacerse con los servicios del atacante. Las claves de las incipientes charlas pasan por la necesidad de Godoy Cruz de hacerse con dinero fresco para sostener una estructura de elite mientras compite en la Primera Nacional, el deseo del propio jugador de dar un paso hacia adelante en su carrera, y el apuro de la dirigencia encabezada por Di Carlo para armarle un plantel de jerarquía a Marcelo Gallardo.

Con los aspectos generales alineados en las tres partes, ahora toca ponerse de acuerdo respecto a los detalles de la operación. El Expreso prefiere una venta, pero River Plate intentará sumarlo a préstamo con opción de compra. La llave para destrabar esta posibilidad será la del monto que el Millonario esté dispuesto a ofrecer, tanto para una futura compra como para esta cesión.

El interés del club de Núñez se suma a los rumores que vinculan a Santino Andino con el fútbol del exterior. Desde su debut, el futbolista sonó para reforzar al Inter de Milán, y el Atlético Mineiro, entre otras instituciones.

