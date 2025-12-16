La verdad detrás de la chance de que Paulo Dybala juegue en Boca Juniors

Boca Juniors se acostumbró a concretar aquellas operaciones que parecían imposibles. Desde la llegada de Edinson Cavani y Ander Herrera hasta el regreso de Leandro Paredes , para el Xeneize no hay utopías respecto a las posibilidades en los mercados de pases. Por eso, el nombre de Paulo Dybala suena muy fuerte.

"Ojalá podamos hacer el esfuerzo, más allá de si existe la posibilidad. Lo único que sé es que su contrato vence en junio de 2026 . Se evaluará y veremos qué sucede", expresó pocos días atrás Marcelo Delgado, del área de fútbol de la institución, al respecto de esta posibilidad. Se trata del blanqueamiento de un sueño que el club persigue y que ahora parece haberse acelerado.

El principal motivo por el cual Boca se atreve a expresar su interés públicamente es el pobre presente del jugador en la Roma , que está atrevesado por lesiones y falta de continuidad (es suplente hace cuatro partidos) . Esto provoca que las charlas para una renovación de contrato no hayan comenzado , a pesar de que el vínculo finaliza a mediados del año que viene.

Debido a esto, Dybala está pensando seriamente en una salida del conjunto capitalino para recuperar el nivel que lo llevó a ser querido en Juventus y en la propia Loba, e intentar retornar a la consideración del entrenador Albiceleste Lionel Scaloni pensando en el Mundial. Entre otras, Boca se presenta como una chance firme.

En el Xeneize por ahora han sido claros: no hay dinero disponible para comprar su ficha en el corto plazo, por lo que esperarán a que el cordobés consiga la libertad de acción en enero o en junio. En caso de concretarlo, harán un esfuerzo para ofrecerle un sueldo competitivo aunque menor al que cobra actualmente.

Leandro Paredes visitó a Paulo Dybala y alimentó los rumores:

Con este coqueteo ya iniciado, no pasó inadvertida la visita de Leandro Paredes al exInstituto. El volante fue a ver el partido de la Roma ante el Como, y se expresó públicamente sobre esta novela. "Tener un jugador como Paulo en el equipo, con la calidad que tiene y la jerarquía que tiene, sería algo espectacular", tiró delante de los medios.

Luego, agregó que la posta la tiene el propio Dybala, y que en Boca lo esperan: "Dejo que la decisión la tome cada uno, no puedo meterme, no soy quien para hacerlo. Hay muchísimas cosas para poner en la balanza, está por ser papá también. Ojalá que tome la mejor decisión para él y su familia. Acá lo esperamos con la ilusión intacta".

Por ahora es sólo un deseo, como alguna vez fue el de repatriar a Paredes, o sumar a figuras como Cavani o Ander Herrera. En Brandsen 805 la ilusión sigue creciendo.