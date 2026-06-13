Bernardo Llaver volvió a festejar en Rosario y afianza su liderazgo en el Turismo Carretera 2000

El mendocino Bernardo Llaver tuvo una gran actuación en el autódromo de Rosario y se equedó con la primera carrera de la sexta fecha del Turismo Carretera 2000. A bordo de su Honda del equipo Coiro Competición, el piloto cuyano aprovechó una accidentada largada para tomar el liderazgo y conducir la competencia hasta la bandera a cuadros.
Con este nuevo triunfo, Llaver no solo sumó una nueva victoria en la temporada, sino que además consolidó su posición al frente del campeonato, ratificando el gran momento que atraviesa en la categoría.
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Con este triunfo Berni Llaver es el líder absoluto del campeonato.
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Una largada que cambió la carrera
La competencia comenzó con Mario Valle y Andrés Jakos ocupando la primera fila. Sin embargo, la lucha entre ambos por la punta duró apenas unos metros.
Al llegar a una de las primeras curvas del circuito rosarino, los dos protagonistas se tocaron y perdieron posiciones, situación que fue aprovechada por Llaver, quien partía desde la segunda fila y encontró el espacio necesario para adueñarse del liderazgo.
Detrás también hubo incidentes. Luis José Di Palma y Humberto Krujoski protagonizaron un choque que terminó con ambos fuera de carrera, obligando a la salida del auto de seguridad para neutralizar la prueba.
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Control absoluto del mendocino
Tras la reanudación, Llaver administró la ventaja con inteligencia y nunca vio comprometido su dominio. Mientras Juan Manuel Dose intentaba mantenerse cerca y Lucas Bohdanowicz se consolidaba entre los protagonistas, el mendocino manejó los tiempos de la carrera sin cometer errores.
La pelea más intensa se desarrolló detrás del líder, con Dose, Bohdanowicz y Christian Dose disputándose las posiciones del podio. Sin embargo, ninguno logró acercarse lo suficiente como para inquietar al piloto de Honda.
Con un ritmo sólido y una conducción firme, Llaver fue construyendo una victoria que terminó siendo inobjetable.
Un triunfo que vale doble
La bandera a cuadros confirmó el triunfo del mendocino, escoltado por Juan Manuel Dose y Lucas Bohdanowicz. Más atrás finalizaron Martín Echevarría, Andrés Jakos, Agustín Concina, Christian Dose, José Alfonso, Mario Valle y Humberto Krujoski.
El resultado le permite a Llaver mantenerse como líder del campeonato y llegar con confianza a la segunda competencia del fin de semana, que se disputará este domingo en Rosario.
La segunda carrera se larga mañana a las 13.10 hs. sobre 14 giros o un máximo de 25 minutos con LLaver-Juan Manuel Dose adelante, Bohdanowicz-Echevarría en la segunda fila y en la tercera a Jakos-Concina con televisación de ACTC Media TV por Canal 9 desde las 10.00 hs.
Con el objetivo de seguir ampliando diferencias en la tabla, el representante mendocino volverá a partir desde los puestos de privilegio en una carrera que puede resultar clave para sus aspiraciones en la temporada.