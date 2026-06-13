Bernardo Llaver volvió a festejar en Rosario y afianza su liderazgo en el Turismo Carretera 2000

El mendocino Bernardo Llaver tuvo una gran actuación en el autódromo de Rosario y se equedó con la primera carrera de la sexta fecha del Turismo Carretera 2000. A bordo de su Honda del equipo Coiro Competición, el piloto cuyano aprovechó una accidentada largada para tomar el liderazgo y conducir la competencia hasta la bandera a cuadros.

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Con este nuevo triunfo, Llaver no solo sumó una nueva victoria en la temporada , sino que además consolidó su posición al frente del campeonato, ratificando el gran momento que atraviesa en la categoría.

La competencia comenzó con Mario Valle y Andrés Jakos ocupando la primera fila . Sin embargo, la lucha entre ambos por la punta duró apenas unos metros.

Con este triunfo Berni Llaver es el líder absoluto del campeonato.

Al llegar a una de las primeras curvas del circuito rosarino, los dos protagonistas se tocaron y perdieron posiciones, situación que fue aprovechada por Llaver, quien partía desde la segunda fila y encontró el espacio necesario para adueñarse del liderazgo.

Detrás también hubo incidentes . Luis José Di Palma y Humberto Krujoski p rotagonizaron un choque que terminó con ambos fuera de carrera, obligando a la salida del auto de seguridad para neutralizar la prueba.

image Bernardo Llaver prensaturismocarretera2000

Control absoluto del mendocino

Tras la reanudación, Llaver administró la ventaja con inteligencia y nunca vio comprometido su dominio. Mientras Juan Manuel Dose intentaba mantenerse cerca y Lucas Bohdanowicz se consolidaba entre los protagonistas, el mendocino manejó los tiempos de la carrera sin cometer errores.

La pelea más intensa se desarrolló detrás del líder, con Dose, Bohdanowicz y Christian Dose disputándose las posiciones del podio. Sin embargo, ninguno logró acercarse lo suficiente como para inquietar al piloto de Honda.

Con un ritmo sólido y una conducción firme, Llaver fue construyendo una victoria que terminó siendo inobjetable.

Un triunfo que vale doble

La bandera a cuadros confirmó el triunfo del mendocino, escoltado por Juan Manuel Dose y Lucas Bohdanowicz. Más atrás finalizaron Martín Echevarría, Andrés Jakos, Agustín Concina, Christian Dose, José Alfonso, Mario Valle y Humberto Krujoski.

El resultado le permite a Llaver mantenerse como líder del campeonato y llegar con confianza a la segunda competencia del fin de semana, que se disputará este domingo en Rosario.

La segunda carrera se larga mañana a las 13.10 hs. sobre 14 giros o un máximo de 25 minutos con LLaver-Juan Manuel Dose adelante, Bohdanowicz-Echevarría en la segunda fila y en la tercera a Jakos-Concina con televisación de ACTC Media TV por Canal 9 desde las 10.00 hs.

Con el objetivo de seguir ampliando diferencias en la tabla, el representante mendocino volverá a partir desde los puestos de privilegio en una carrera que puede resultar clave para sus aspiraciones en la temporada.