13 de junio de 2026 - 22:03

Bernardo Llaver volvió a festejar en Rosario y afianza su liderazgo en el Turismo Carretera 2000

El piloto mendocino aprovechó una accidentada largada para adueñarse de la punta y dominar la primera carrera de la sexta fecha en Rosario.

El piloto mendocino volvió a subir a lo más alto del podio en Rosario en Turismo Carretera 2000.&nbsp;

El piloto mendocino volvió a subir a lo más alto del podio en Rosario en Turismo Carretera 2000. 

Foto:

Prensaturismocarretera2000
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

 Vinicius Junior (abajo) de Brasil disputa el balón con Achraf Hakimi (c) de Marruecos este sábado, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Brasil reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Marruecos en su debut en el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
El motivo por el que Neymar Jr se quedó afuera del debut de Brasil en el Mundial 2026

El motivo por el que Neymar se quedó afuera del debut de Brasil en el Mundial 2026

Por Emanuel Cenci

Con este nuevo triunfo, Llaver no solo sumó una nueva victoria en la temporada, sino que además consolidó su posición al frente del campeonato, ratificando el gran momento que atraviesa en la categoría.

image
Con este triunfo Berni Llaver es el l&iacute;der absoluto del campeonato.&nbsp;

Con este triunfo Berni Llaver es el líder absoluto del campeonato.

Una largada que cambió la carrera

La competencia comenzó con Mario Valle y Andrés Jakos ocupando la primera fila. Sin embargo, la lucha entre ambos por la punta duró apenas unos metros.

Al llegar a una de las primeras curvas del circuito rosarino, los dos protagonistas se tocaron y perdieron posiciones, situación que fue aprovechada por Llaver, quien partía desde la segunda fila y encontró el espacio necesario para adueñarse del liderazgo.

Detrás también hubo incidentes. Luis José Di Palma y Humberto Krujoski protagonizaron un choque que terminó con ambos fuera de carrera, obligando a la salida del auto de seguridad para neutralizar la prueba.

image
Bernardo Llaver&nbsp;

Bernardo Llaver

Control absoluto del mendocino

Tras la reanudación, Llaver administró la ventaja con inteligencia y nunca vio comprometido su dominio. Mientras Juan Manuel Dose intentaba mantenerse cerca y Lucas Bohdanowicz se consolidaba entre los protagonistas, el mendocino manejó los tiempos de la carrera sin cometer errores.

La pelea más intensa se desarrolló detrás del líder, con Dose, Bohdanowicz y Christian Dose disputándose las posiciones del podio. Sin embargo, ninguno logró acercarse lo suficiente como para inquietar al piloto de Honda.

Con un ritmo sólido y una conducción firme, Llaver fue construyendo una victoria que terminó siendo inobjetable.

Un triunfo que vale doble

La bandera a cuadros confirmó el triunfo del mendocino, escoltado por Juan Manuel Dose y Lucas Bohdanowicz. Más atrás finalizaron Martín Echevarría, Andrés Jakos, Agustín Concina, Christian Dose, José Alfonso, Mario Valle y Humberto Krujoski.

El resultado le permite a Llaver mantenerse como líder del campeonato y llegar con confianza a la segunda competencia del fin de semana, que se disputará este domingo en Rosario.

La segunda carrera se larga mañana a las 13.10 hs. sobre 14 giros o un máximo de 25 minutos con LLaver-Juan Manuel Dose adelante, Bohdanowicz-Echevarría en la segunda fila y en la tercera a Jakos-Concina con televisación de ACTC Media TV por Canal 9 desde las 10.00 hs.

Con el objetivo de seguir ampliando diferencias en la tabla, el representante mendocino volverá a partir desde los puestos de privilegio en una carrera que puede resultar clave para sus aspiraciones en la temporada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dibu Martínez volvió a entrenarse bajo la supervisión del kinesiólogo de la Selección, Pablo Capuchetti, y evitó apoyar la mano derecha al incorporarse en cada ejercicio para no exigir la zona lesionada.

Mundial 2026: Dibu Martínez avanza en su recuperación y crece el optimismo para el debut de Argentina

Por Redacción Deportes
Mundial de la FIFA 2026

Partidos del Mundial 2026 hoy, domingo 14 de junio: quiénes juegan, a qué hora y dónde verlo en vivo

Por Redacción Deportes
Pampas ganó una dura semifinal a Capibaras XV que fue el elenco sensación en esta temporada del Súper Rugby Américas.

Súper Rugby: Pampas jugará la final ante Dogos de Córdoba

Por  Redacción Deportes  y Gonzalo Tapia
Manuel Akanji de Suiza y Akram Afif de Qatar en acción durante un partido del Grupo B en el marco de la FIFA World Cup 2026. El juego se disputó en San Francisco, California.

Suiza y Qatar firmaron otro empate en el Grupo "B"

Por Redacción Deportes