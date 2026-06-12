El motivo por el que Neymar se quedó afuera del debut de Brasil en el Mundial 2026

El astro brasileño no estará en el encuentro ante Marruecos, y su ausencia se hace sentir entre los hinchas.

El motivo por el que Neymar Jr se quedó afuera del debut de Brasil en el Mundial 2026

La Selección de Brasil sufrió un duro revés en la antesala de su debut en el Mundial 2026 tras confirmarse que Neymar quedó prácticamente descartado para el estreno del Scratch debido a que no se encuentra en su plenitud física luego de arrastrar una molesta lesión en el gemelo.

Neymar Jr está complicado desde lo físico: DLA - 2026-04-22T133020.107 Neymar no estará en el debut con Marruecos El armado del duelo ante Marruecos por parte del entrenador italiano Carlo Ancelotti arrancó con el pie izquierdo, debido a que no contará con la magia del actual futbolista del Santos, quien acumula 25 días sin entrenar con normalidad y genera preocupación extrema de cara al resto de la fase de grupos.

La realidad del exdelantero del Barcelona y PSG es compleja: las lesiones se transformaron en una constante a lo largo de su carrera y el 2026 no fue la excepción. Tras su regreso al club que lo vio nacer sufrió complicaciones en el muslo, los meniscos, una operación de rodilla y la reciente dolencia en el gemelo que lo marginó de las canchas en el tramo final del Brasileirao.

A pesar de su intermitencia, la jerarquía de Ney sigue intacta. En los escasos 15 partidos que pudo disputar este año en suelo brasileño, aportó seis goles y cuatro asistencias. Esa efectividad convenció a Ancelotti de incluirlo en la lista definitiva, una decisión que desató el delirio de los torcedores pero que hoy choca con la realidad: el enganche no está al ciento por ciento.

Las Copas del Mundo, la gran deuda de Neymar Jr: Los “verdeamarelos” sufren por la lesión de Neymar Las lesiones, una constante en la carrera de Neymar Para Neymar, los Mundiales siempre guardaron una relación agridulce. Esta Copa del Mundo en Norteamérica representa su cuarta participación histórica, intentando quebrar una racha negativa que persigue a su país, que lleva 24 años sin alzar el trofeo más preciado desde aquella conquista en Corea-Japón 2002.