8 de junio de 2026 - 19:09

Hay una "Buena Evolución" de la lesión muscular de Neymar

Al parecer Neymar podrá ser parte del debut de Brasil en la Copa del Mundo ante el complicado Marruecos

Neymar está mostrando signos de recuperación y espera hacer un buen mundial con Brasil

Neymar está mostrando signos de recuperación y espera hacer un buen mundial con Brasil

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Neymar, concentrado con la selección brasileña para el Mundial 2026, se sometió este lunes a una nueva resonancia magnética que mostró una "buena evolución" de su lesión muscular en el gemelo, "dentro de los parámetros esperados".

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El atacante y figura de la Selección de Brasil recibió todo el respaldo del entrenador Carlo Ancelotti. 

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¿Qué pasa con el "10" de Santos?

El 10 del Santos "seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planeado por la comisión médica", señaló la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en una nota.

Su club minimizó el problema a un "edema" y, un día después, el técnico italiano lo convocó para el Mundial, en medio del clamor de un parte del vestuario de la Canarinha, exjugadores y aficionados.

Brasil necesita a Neymar entero

Sin embargo, la CBF quiso tener su propio diagnóstico y, nada más comenzar la concentración, el pasado 27 de mayo, en Río de Janeiro, sometió al exjugador del FC Barcelona a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado.

Con todo, ‘Carletto’ garantizó la presencia del jugador de Mogi das Cruzes en la fase final del Mundial, que arranca este jueves en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde entonces, Neymar se ha ejercitado en el gimnasio y apenas ha pisado el césped para realizar movimientos leves. En este sentido, se perdió los dos amistosos previos contra Panamá (6-2) y Egipto (2-1), este último en Cleveland.

De hecho, el máximo goleador histórico de Brasil ni siquiera viajó a Cleveland para este último test y se quedó en Nueva Jersey, cuartel general de la 'Verdeamarela', con la intención de acelerar su rehabilitación.

Ancelotti dijo en rueda de prensa que confía en que el atacante se reintegre a los entrenamientos con el grupo esta misma semana, aunque aún es duda para el debut contra Marruecos, el sábado, en el Metlife Stadium.

Este no es el primer contratiempo para el exentrenador del Real Madrid. El sábado pasado, en el partido frente a Egipto, perdió por lesión a Wesley y desconvocó al lateral de la Roma ante el alcance del problema detectado en el abductor de su muslo izquierdo.

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