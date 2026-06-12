Escándalo en el Mundial 2026: Thomas Partey, baja en Ghana ante Panamá tras prohibirle la entrada a Canadá

MUNDIAL 2026. Ghana debutará en Toronto ante Panamá, pero al mediocampista de Villarreal le impidieron el ingreso a la ciudad canadiense por problemas legales.

MUNDIAL 2026. Partey no pudo entrar a Canadá y se perderá el debut de Ghana por una causa de violación en su contra

El segundo día de la Copa del Mundo sumó un fuerte foco de conflicto extrafutbolístico. Thomas Partey, mediocampista estrella de la Selección de Ghana y del Villarreal, no pudo ingresar a Canadá debido a las causas judiciales por abuso sexual que pesan en su contra. De esta manera, el volante central quedó descartado para el debut de su equipo frente a Panamá este miércoles en Toronto, en el marco del Grupo L.

image MUNDIAL 2026. Partey no pudo entrar a Canadá y se perderá el debut de Ghana por una causa de violación en su contra. Gentileza. Mundial 2026: El trasfondo judicial que frena al ghanés Las autoridades migratorias canadienses se ampararon en sus estrictas políticas de antecedentes para rechazar el visado del jugador, quien arrastra un complejo panorama legal en Europa:

Julio de 2025: La Policía Metropolitana de Londres le imputó cinco cargos de violación y uno de acoso sexual.

Febrero de 2026: Se le sumaron dos cargos más por violación. El futbolista se ha declarado inocente de todas las acusaciones.

El juicio: El proceso penal se llevará a cabo en la Corte de Southwark Crown (Londres). Aunque estaba previsto para noviembre de este año, los plazos judiciales sugieren que podría demorarse hasta principios de 2027. Mundial 2026: La postura oficial de la FIFA Ante el revuelo internacional, el máximo organismo del fútbol mundial emitió un comunicado a través de The Athletic para aclarar que no tiene injerencia en las leyes soberanas de las sedes:

"FIFA confirma que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de Ghana en Boston, Estados Unidos, hacia Canadá para su primer partido ante Panamá (...) FIFA no se involucra en los procesos de inmigración de los países organizadores. Como en eventos previos, el país organizador determina en última instancia quién recibe una visa y a quién se le permite el ingreso".

Mundial 2026: ¿Qué pasará con el jugador el resto del torneo? A diferencia de lo dictaminado por el gobierno canadiense, Estados Unidos sí autorizó el ingreso del futbolista a su territorio. Por este motivo, Partey no será desafectado de la convocatoria: regresará a la base de entrenamiento en Boston y esperará allí el retorno de sus compañeros.

Si bien se pierde el estreno en el BMO Field de Toronto, el mediocampista sí estará disponible para los dos partidos restantes de la fase de grupos, que se jugarán en suelo estadounidense: Martes 23 de junio: vs. Inglaterra (en Boston).

Sábado 27 de junio: vs. Croacia (en Philadelphia).