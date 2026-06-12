12 de junio de 2026 - 16:03

Escándalo en el Mundial 2026: Thomas Partey, baja en Ghana ante Panamá tras prohibirle la entrada a Canadá

MUNDIAL 2026. Ghana debutará en Toronto ante Panamá, pero al mediocampista de Villarreal le impidieron el ingreso a la ciudad canadiense por problemas legales.

MUNDIAL 2026. Partey no pudo entrar a Canadá y se perderá el debut de Ghana por una causa de violación en su contra

MUNDIAL 2026. Partey no pudo entrar a Canadá y se perderá el debut de Ghana por una causa de violación en su contra

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Se terminó la espera. Marcos Senesi será el jugaor que reemplazará Leonardo Balerdi en la Selección Argentina. 

Selección Argentina: los motivos por los cuales Lionel Scaloni eligió a Marcos Senesi para el Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Marcos Senesi aterrizará en kansas, el próximo viernes desde Ibiza y se sumará a la Selección Argentina. 

Video: la emocionante reacción de Marcos Senesi al ser convocado al Mundial 2026 con la Selección Argentina

Por Redacción Deportes

  • Julio de 2025: La Policía Metropolitana de Londres le imputó cinco cargos de violación y uno de acoso sexual.

  • Febrero de 2026: Se le sumaron dos cargos más por violación. El futbolista se ha declarado inocente de todas las acusaciones.

  • El juicio: El proceso penal se llevará a cabo en la Corte de Southwark Crown (Londres). Aunque estaba previsto para noviembre de este año, los plazos judiciales sugieren que podría demorarse hasta principios de 2027.

Mundial 2026: La postura oficial de la FIFA

Ante el revuelo internacional, el máximo organismo del fútbol mundial emitió un comunicado a través de The Athletic para aclarar que no tiene injerencia en las leyes soberanas de las sedes:

"FIFA confirma que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de Ghana en Boston, Estados Unidos, hacia Canadá para su primer partido ante Panamá (...) FIFA no se involucra en los procesos de inmigración de los países organizadores. Como en eventos previos, el país organizador determina en última instancia quién recibe una visa y a quién se le permite el ingreso".

Si bien se pierde el estreno en el BMO Field de Toronto, el mediocampista sí estará disponible para los dos partidos restantes de la fase de grupos, que se jugarán en suelo estadounidense:

  • Martes 23 de junio: vs. Inglaterra (en Boston).

  • Sábado 27 de junio: vs. Croacia (en Philadelphia).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alarma en la Selección Argentina: Tagliafico se pierde el debut del Mundial 2026, pero Scaloni lo mantiene en la lista. 

Alarma en la Selección Argentina: Tagliafico se pierde el debut del Mundial 2026, pero Scaloni lo mantiene en la lista

Por Redacción Deportes
Brasil y Marruecos protagonizan un partidazo por el Mundial 2026

Brasil y Marruecos protagonizan un partidazo por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones

Festejo de gol de Cyle Larin

Canadá y Bosnia empataron en entretenido partido y los norteamericanos sumaron su primer punto en mundiales

 Artistas se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este viernes, en el estadio BMO Field de Toronto (Canadá)

Música, cultura y diversidad en Canadá: así fue la segunda ceremonia de apertura del Mundial 2026