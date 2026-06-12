¿Fútbol o censura? Por qué la FIFA obligó a Haití a cambiar su camiseta para el Mundial 2026

A un día del debut, la FIFA le ordenó a la selección de Haití modificar su camiseta para el Mundial 2026. Esto se dio luego de que se considere que parte de su diseño podía interpretarse como un mensaje político, algo prohibido por el reglamento de indumentaria.
La camiseta, diseñada por la empresa colombiana Saeta, incluía en su parte inferior una imagen de la histórica Batalla de Vertieres, un enfrentamiento que marcó el camino de la independencia haitiana. Este detalle, era uno de los más valorados por los hinchas.
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La FIFA obligó a Haití a cambiar su camiseta para el Mundial 2026.
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Según explicó la marca, la intención era rendir homenaje al pueblo haitiano y destacar su historia, mostrando un orgullo nacional. Pero la FIFA consideró que algunos elementos podían ser interpretados como una señal política.
Bajo sus normas de neutralidad política, solicitó cambios en el uniforme y la empresa aceptó la decisión, para luego realizar las modificaciones correspondientes.
La selección centroamericana juega ante Escocia este sábado a las 22 horas de Argentina, abriendo su participación en el grupo C que tiene también a Brasil y a Marruecos.
El fixture de Haití en el Mundial 2026
Haití comparte el Grupo C con Brasil, Marruecos y Escocia.
- Haití vs. Escocia — 13 de junio, 22:00 (hora de Argentina)
- Brasil vs. Haití — 19 de junio, 22:30 (hora de Argentina)
- Marruecos vs. Haití — 24 de junio, 20:00 (hora de Argentina)