¿Fútbol o censura? Por qué la FIFA obligó a Haití a cambiar su camiseta para el Mundial 2026

MUNDIAL 2026. FIFA entendió que el diseño podía romper una norma que prohíben los mensajes políticos en las indumentarias oficiales de fútbol cada país.

Los motivos por los cuáles la FIFA obligó a Haití a cambiar su camiseta para el Mundial 2026.

La camiseta, diseñada por la empresa colombiana Saeta, incluía en su parte inferior una imagen de la histórica Batalla de Vertieres, un enfrentamiento que marcó el camino de la independencia haitiana. Este detalle, era uno de los más valorados por los hinchas.

image La FIFA obligó a Haití a cambiar su camiseta para el Mundial 2026. Gentileza. Según explicó la marca, la intención era rendir homenaje al pueblo haitiano y destacar su historia, mostrando un orgullo nacional. Pero la FIFA consideró que algunos elementos podían ser interpretados como una señal política.

Bajo sus normas de neutralidad política, solicitó cambios en el uniforme y la empresa aceptó la decisión, para luego realizar las modificaciones correspondientes.

La selección centroamericana juega ante Escocia este sábado a las 22 horas de Argentina, abriendo su participación en el grupo C que tiene también a Brasil y a Marruecos.