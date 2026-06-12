12 de junio de 2026 - 16:26

¿Fútbol o censura? Por qué la FIFA obligó a Haití a cambiar su camiseta para el Mundial 2026

MUNDIAL 2026. FIFA entendió que el diseño podía romper una norma que prohíben los mensajes políticos en las indumentarias oficiales de fútbol cada país.

Los motivos por los cuáles la FIFA obligó a Haití a cambiar su camiseta para el Mundial 2026.&nbsp;

Los motivos por los cuáles la FIFA obligó a Haití a cambiar su camiseta para el Mundial 2026. 

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La FIFA obligó a Haití a cambiar su camiseta para el Mundial 2026.

Según explicó la marca, la intención era rendir homenaje al pueblo haitiano y destacar su historia, mostrando un orgullo nacional. Pero la FIFA consideró que algunos elementos podían ser interpretados como una señal política.

Bajo sus normas de neutralidad política, solicitó cambios en el uniforme y la empresa aceptó la decisión, para luego realizar las modificaciones correspondientes.

El fixture de Haití en el Mundial 2026

Haití comparte el Grupo C con Brasil, Marruecos y Escocia.

  • Haití vs. Escocia — 13 de junio, 22:00 (hora de Argentina)
  • Brasil vs. Haití — 19 de junio, 22:30 (hora de Argentina)
  • Marruecos vs. Haití — 24 de junio, 20:00 (hora de Argentina)
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