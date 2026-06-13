Brasil reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Marruecos en su debut en el Mundial 2026

Brasil y Marruecos igualaron 1 a 1 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por Grupo C del Mundial 2026, en uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. El conjunto africano sorprendió al ponerse en ventaja a través de Ismael Saibari, pero Vinicius Júnior apareció con toda su jerarquía para evitar la caída del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

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El inicio del encuentro mostró a una selección marroquí decidida a discutirle el protagonismo al pentacampeón mundial. Con presión alta, velocidad por las bandas y transiciones rápidas, el conjunto africano generó varias situaciones de peligro durante los primeros minutos.

Brasil tuvo dificultades para controlar el juego y sufrió cada avance de Marruecos. Alisson debió intervenir en más de una ocasión para evitar la apertura del marcador, mientras que la defensa brasileña exhibía problemas para contener los ataques rivales.

La superioridad africana tuvo premio a los 21 minutos. Tras una asistencia de Brahim Díaz, Ismael Saibari ganó en velocidad a los centrales brasileños, aprovechó la salida apresurada de Alisson y definió con una sutileza (la picó sobre el arquero) para establecer el 1 a 0 .

Lejos de desordenarse tras el golpe , Brasil comenzó a crecer a partir del talento individual de sus principales figuras. Raphinha y Vinicius Júnior asumieron el protagonismo y empujaron al equipo hacia el arco defendido por Bono .

Cuando Marruecos parecía tener controlado el trámite, apareció la calidad del delantero del Real Madrid. A los 31 minutos, Vinicius recibió cerca del área, dejó rivales en el camino y sacó un potente remate cruzado que se convirtió en el empate.

El gol cambió el desarrollo del encuentro. Marruecos retrasó algunos metros sus líneas y cedió la posesión, mientras Brasil buscó imponer condiciones con la pelota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2065933322211950697&partner=&hide_thread=false ¡SE LA PICÓ A ALISSON!: Saibari abrió el marcador ante Brasil con una exquisita definición. pic.twitter.com/po4rTjpIPH — TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2026

Bono sostuvo la igualdad

En el complemento, el equipo sudamericano dominó gran parte de las acciones y se instaló en campo rival. Sin embargo, le costó transformar ese control en situaciones claras de gol.

Las mejores oportunidades encontraron una respuesta segura de Bono, una de las figuras del partido. El arquero marroquí tuvo una intervención decisiva a pocos minutos del final, cuando voló para desviar un cabezazo de Lucas Paquetá que tenía destino de red.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2065919572314571071&partner=&hide_thread=false ¡¡LO CANTARON CON EL ALMA!! Con el Fenómeno Ronaldo en la tribuna, y Carletto atento en el banco, sonó el himno de Brasil en Nueva York.



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Sin embargo, el último susto fue para la Canarinha. Cuando se jugaba el tiempo agregado, Marruecos dispuso de la oportunidad más clara para quedarse con los tres puntos, pero apareció Alisson con una doble atajada providencial que evitó la caída brasileña. El arquero respondió primero ante un remate dentro del área y luego se recuperó de inmediato para contener el rebote, salvando a su equipo en la última acción del encuentro.

El empate terminó reflejando un partido intenso y equilibrado, aunque la selección africana estuvo a centímetros de dar uno de los grandes golpes de la primera fecha del Mundial 2026.

image Marcos Marquinhos de Brasil disputa el balón con Achraf Hakimi de Marruecos este sábado, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2065933991660638461&partner=&hide_thread=false El golazo de Vinícius para poner el 1-1 de Brasi ante Marruecos. pic.twitter.com/wbpvfKIq5H — TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2026

image Brasil vs Marruecos EFE

Un punto para cada uno en un grupo que promete

El empate dejó sensaciones diferentes para ambos seleccionados. Marruecos confirmó que puede competir de igual a igual contra cualquier rival y estuvo cerca de dar uno de los grandes golpes de la primera jornada.

Brasil, en cambio, mostró destellos de su potencial ofensivo, pero también evidenció falencias defensivas que deberá corregir de cara a los próximos compromisos del Grupo C.

El 1 a 1 final terminó reflejando el equilibrio de un encuentro intenso, dinámico y con momentos de dominio repartidos entre dos candidatos a pelear por la clasificación.

Minuto a minuto y estadísticas de Brasil - Marruecos: