13 de junio de 2026 - 17:31

Mundial 2026: Dibu Martínez avanza en su recuperación y crece el optimismo para el debut de Argentina

El arquero trabaja bajo seguimiento médico por la fractura en su mano derecha, pero las últimas prácticas dejaron señales alentadoras. Lionel Scaloni también recupera a varios futbolistas que llegaron con molestias físicas.

Dibu Martínez volvió a entrenarse bajo la supervisión del kinesiólogo de la Selección, Pablo Capuchetti, y evitó apoyar la mano derecha al incorporarse en cada ejercicio para no exigir la zona lesionada.

Dibu Martínez volvió a entrenarse bajo la supervisión del kinesiólogo de la Selección, Pablo Capuchetti, y evitó apoyar la mano derecha al incorporarse en cada ejercicio para no exigir la zona lesionada.

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El marplatense volvió a trabajar con normalidad junto al resto de los arqueros, aunque bajo una atenta supervisión médica. Durante toda la práctica estuvo acompañado por el kinesiólogo Pablo Capuchetti, quien siguió de cerca cada uno de sus movimientos en el campo de juego.

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El Dibu, con mucha precaución

Más allá del seguimiento permanente, Martínez continúa tomando recaudos para evitar exigir la zona afectada. En varios ejercicios se observó que evitó apoyarse con la mano derecha al incorporarse del suelo, una muestra de los cuidados que todavía mantiene mientras avanza con la recuperación.

Pese a que la lesión sigue reciente, el arquero transmitió tranquilidad tanto con sus gestos como con sus declaraciones. Al ser consultado por los periodistas presentes en la práctica, respondió con señales positivas y reiteró que se encuentra en buenas condiciones, reforzando la sensación de que llegará sin inconvenientes al estreno del seleccionado.

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Selecci&oacute;n Argentina volvi&oacute; a entrenar en horas de la ma&ntilde;ana.&nbsp;

Selección Argentina volvió a entrenar en horas de la mañana.

Como se lesionó el arquero del Aston

La fractura se produjo semanas atrás, en la previa de la final de la Europa League que disputó con Aston Villa. Aunque pudo jugar aquel compromiso y celebrar la consagración, luego inició un exigente tratamiento para recuperar plenamente la movilidad y la fuerza de la mano lesionada.

Mientras el cuerpo técnico monitorea su evolución, todo indica que Martínez mantiene ventaja para ocupar el arco argentino en el primer partido del torneo. Detrás aparecen Gerónimo Rulli y Juan Musso como alternativas en caso de que surja algún contratiempo de último momento.

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Se sumó Senesi

La jornada también dejó novedades en la defensa. Marcos Senesi se sumó a los entrenamientos tras ser convocado para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi y ya trabaja a la par de sus compañeros para estar disponible cuando Scaloni lo requiera.

A excepción de Nicolás Tagliafico, quien continúa recuperándose de una molestia física, el entrenador pudo contar con el resto de los futbolistas. Entre ellos, Lionel Messi, que sigue mostrando una evolución positiva después de la lesión sufrida con Inter Miami.

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Selecci&oacute;n Argentina

Selección Argentina

El panorama sanitario del plantel aparece mucho más alentador que semanas atrás. Jugadores que llegaron con distintas molestias, como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nicolás Paz y Cristian Romero, entrenan con normalidad y se perfilan para integrar el equipo en el debut.

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