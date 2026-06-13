Mundial 2026: Dibu Martínez avanza en su recuperación y crece el optimismo para el debut de Argentina

La cuenta regresiva para el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 sigue marcada por una pregunta: cómo llegará Emiliano Dibu Martínez después de la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha. A pocos días del debut frente a Argelia , las señales que dejó el arquero durante los últimos entrenamientos alimentan el optimismo dentro del cuerpo técnico.

El marplatense volvió a trabajar con normalidad junto al resto de los arqueros, aunque bajo una atenta supervisión médica. Durante toda la práctica estuvo acompañado por el kinesiólogo Pablo Capuchetti, quien siguió de cerca cada uno de sus movimientos en el campo de juego.

Más allá del seguimiento permanente, Martínez continúa tomando recaudos para evitar exigir la zona afectada. En varios ejercicios se observó que evitó apoyarse con la mano derecha al incorporarse del suelo, una muestra de los cuidados que todavía mantiene mientras avanza con la recuperación.

"ESTOY BIEN, TENGO AL MEJOR FISIO ACÁ" Dibu Martínez llevando tranquilidad después de su entrenamiento y elogiando al fisioterapeuta Pablo Capuchetti. pic.twitter.com/e5ittQSBWR

Pese a que la lesión sigue reciente, el arquero transmitió tranquilidad tanto con sus gestos como con sus declaraciones. Al ser consultado por los periodistas presentes en la práctica, respondió con señales positivas y reiteró que se encuentra en buenas condiciones, reforzando la sensación d e que llegará sin inconvenientes al estreno del seleccionado.

La fractura se produjo semanas atrás, en la previa de la final de la Europa League que disputó con Aston Villa. Aunque pudo jugar aquel compromiso y celebrar la consagración, luego inició un exigente tratamiento para recuperar plenamente la movilidad y la fuerza de la mano lesionada.

Mientras el cuerpo técnico monitorea su evolución, todo indica que Martínez mantiene ventaja para ocupar el arco argentino en el primer partido del torneo. Detrás aparecen Gerónimo Rulli y Juan Musso como alternativas en caso de que surja algún contratiempo de último momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2065833096482554103&partner=&hide_thread=false "ESTOY MUY BIEN"



A tres días del debut de la #SelecciónArgentina ante #Argelia en el Mundial, el Dibu Martínez fue exigido por primera vez en el arco y dejó una frase positiva antes de dirigirse al gimnasio. pic.twitter.com/SAYhKSQURF — TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2026

Se sumó Senesi

La jornada también dejó novedades en la defensa. Marcos Senesi se sumó a los entrenamientos tras ser convocado para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi y ya trabaja a la par de sus compañeros para estar disponible cuando Scaloni lo requiera.

A excepción de Nicolás Tagliafico, quien continúa recuperándose de una molestia física, el entrenador pudo contar con el resto de los futbolistas. Entre ellos, Lionel Messi, que sigue mostrando una evolución positiva después de la lesión sufrida con Inter Miami.

image Selección Argentina @Selección

El panorama sanitario del plantel aparece mucho más alentador que semanas atrás. Jugadores que llegaron con distintas molestias, como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Nicolás González, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nicolás Paz y Cristian Romero, entrenan con normalidad y se perfilan para integrar el equipo en el debut.