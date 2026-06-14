Lágrimas, susto y seis goleadores distintos: Alemania goleó 7-1 a Curazao por el Grupo E del Mundial 2026

Alemania inició su camino en el Mundial 2026 con una victoria 7-1 sobre Curazao en el NRG Stadium de Houston. Aunque Felix Nmecha abrió el marcador temprano, el equipo caribeño igualó el encuentro a los 21 minutos mediante Livano Comenencia, desatando una respuesta ofensiva total de los dirigidos por Julian Nagelsmann.

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El DT alemán presentó un once con las novedades de Manuel Neuer en el arco y Nathaniel Brown por la banda izquierda. El dominio alemán fue evidente desde el inicio, pero la falta de precisión inicial permitió que Curazao aprovechara un error en el mediocampo para estampar el 1-1 parcial.

Nico Schlotterbeck rompió la paridad a los 38 minutos con un cabezazo tras un tiro de esquina. Antes del cierre de la primera mitad, Kai Havertz aumentó la cuenta desde el punto penal, enviando a los equipos al descanso con un marcador de 3-1 que terminó con el ímpetu del cuadro isleño.

Jugadores de Curazao celebran el gol del empate 1-1 durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Curazao

En el complemento, Jamal Musiala anotó el cuarto gol apenas iniciada la segunda parte . Curazao, bajo la dirección de Dick Advocaat, mantuvo el esfuerzo físico y ensayó jugadas individuales, pero Nathaniel Brown y Deniz Undav extendieron la diferencia ante el cansancio del rival.

Kai Havertz cerró la cuenta a los 88 minutos con un contragolpe que significó su doblete personal y la mayor goleada registrada en lo que va del torneo. Alemania sumó sus primeros tres puntos en el Grupo E, superando la resistencia de un debutante que logró anotar en su primer partido oficial.

Embed - ALEMANIA PASÓ POR ENCIMA A CURAZAO Y DEBUTÓ CON GOLEADA | Alemania 7-1 Curazao | RESUMEN | M9

Las lágrimas de Dick Advocaat y su récord histórico frente a Alemania

Dick Advocaat estableció una marca histórica al dirigir a Curazao con 78 años y 260 días, convirtiéndose en el entrenador más longevo en la historia de los Mundiales. El neerlandés, que disputó su tercera Copa del Mundo tras sus pasos por Países Bajos y Corea del Sur, lloró durante el himno nacional y tras el gol del empate parcial anotado por Livano Comenencia.

El récord de longevidad cambió tres veces en los primeros días del torneo, superando los registros previos de Hugo Broos y Miroslav Koubek en la misma semana. En el NRG Stadium, Advocaat enfrentó a Julian Nagelsmann, quien con 38 años se posicionó como el director técnico más joven de la edición 2026.

Embed LA EMOCIÓN DE ESTAR EN UN MUNDIAL



Dick Advocaat, DT de Curazao, se secó las lágrimas tras el himno de su selección.#MundialEnDSPORTS #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zv7A3DBnEs — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

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