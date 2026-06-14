14 de junio de 2026 - 07:11

Australia dio la sorpresa al ganarle 2-0 a Turquía y complica a Paraguay en el Grupo D del Mundial 2026

Turquía dominó el 72% de la posesión del balón y generó 30 intentos de gol, pero fue derrotada por una Australia que solo necesitó cuatro disparos efectivos al arco.

Nestory Irankunda anotó en el primer tanto ante turquía y es el goleador más joven de los Socceroos en mundiales.

Nestory Irankunda anotó en el primer tanto ante turquía y es el goleador más joven de los Socceroos en mundiales.

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@Socceroos
Por Nicolás Salas

Australia derrotó este sábado 2-0 a Turquía en el BC Place de Vancouver por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026. Los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe aseguraron los tres puntos para el equipo de Tony Popovic, que resistió la presión constante del conjunto europeo durante los noventa minutos.

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Popovic sorprendió al incluir a Patrick Beach, arquero de 22 años del Melbourne City, en lugar del veterano capitán Mathew Ryan. Turquía, favorita en las apuestas y según su capitán Hakan Çalhanolu, tomó el control inicial y alcanzó un 73% de posesión en los primeros diez minutos del encuentro ante 52.497 espectadores en Vancouver.

El récord de Irankunda y la resistencia de Patrick Beach ante los favoritos

A los 27 minutos, Paul Okon-Engstler lanzó un pase largo que dejó a Nestory Irankunda frente a Merih Demiral. El delantero de 20 años eludió la marca y definió por lo bajo ante la salida de Uurcan Çakr. Con este tanto, el jugador del Watford se convirtió en el goleador australiano más joven en la historia de los Mundiales, superando la marca vigente desde 2010, cuando Brett Holman hizo lo propio en Sudáfrica ante Ghana con 26 años y 90 días .

La respuesta turca llegó de inmediato con un disparo de Abdülkerim Bardakci que Beach desvió contra el poste para mantener la ventaja. El arquero debutante volvió a intervenir en el segundo tiempo para salvar un tiro libre de Arda Güler y un remate cercano de Kerem Aktürkolu. Turquía acumuló 30 remates frente a los 9 de Australia, pero no rompió el bloque defensivo liderado por Harry Souttar.

El contraataque de Metcalfe y el panorama del Grupo D

Vincenzo Montella intentó cambiar el ritmo del ataque al inicio del complemento con el ingreso de Kenan Yldiz. El juvenil de la Juventus generó desbordes por la banda izquierda que obligaron al despliegue físico del lateral Jacob Italiano. Sin embargo, en medio del asedio, Australia construyó un contraataque que Connor Metcalfe culminó con un remate de zurda desde fuera del área a los 75 minutos.

El equipo europeo terminó el partido con ocho disparos directos al arco, todos controlados o rechazados por el arquero Beach. La derrota dejó a Turquía sin puntos en el Grupo D, por detrás de Estados Unidos y Australia en la tabla. El conjunto turco enfrentará el jueves a Paraguay en San Francisco, mientras que los Socceroos jugarán el viernes contra la selección estadounidense en Seattle.

Las estadísticas del duelo Australia vs Turquía

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